Logo
Large banner

Фејсбук и Воцап почињу с наплатом накнада

Аутор:

АТВ

11.03.2026

14:46

Коментари:

0
Фејсбук почиње с наплатом накнада
Фото: Pexels / Photo by Anderson Guerra

Компанија Мета објавила је да ће наплаћивати оглашивачима накнаду за локацију у распону од два до пет одсто, како би покрила порезе на дигиталне услуге које намећу неке европске земље.

Амерички технолошки гигант навео је у објави на својој веб страници да ће наплаћивати накнаду за сликовне или видео огласе приказане на својим платформама, пренио је "Ројтерс".

voznja auto saobracaj put

Ауто-мото

Возачи, опрез: Ови предмети у ауту гарантују вам папрене казне

То обухвата и кампање платформе Воцап са кликом за слање порука и маркетиншке поруке заједно са огласима.

Ова одлука биће примјењивана од 1. јула и покриваће и друге владине намете.

Шта је дигитални порез?

На тај начин Мета слиједи кораке компанија Алфабет и Амазон.

Милорад Додик

Република Српска

Додик: Вријеме за рационалне одлуке, ЕУ да укине санкције на увоз нафте из Русије

Мета је навела шест земаља у којима ће се накнаде примјењивати, у распону од два одсто у Великој Британији, преко три одсто у Француској, Италији и Шпанији, до пет одсто у Аустрији и Турској.

Дигитални порези се наплаћују као проценат прихода који остварују велике технолошке компаније у појединим земљама.

То је изазвало критике Вашингтона, који поменуте порезе види као дискриминацију америчких компанија.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Facebook

fejsbuk

WhatsApp

Воцап

porez

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Туристи престрављени: На плажу испливале "рибе Судњег дана", њихов излазак наводно најављује катастрофу

Наука и технологија

Туристи престрављени: На плажу испливале "рибе Судњег дана", њихов излазак наводно најављује катастрофу

8 ч

0
Илон Маск

Наука и технологија

Маск попустио под притиском: Ево како да забраните Гроку да вам "дира" фотографије

9 ч

0
Миш

Наука и технологија

Невјероватно! Научници реконструисали филмове из мозгова мишева

10 ч

0
Инстаграм ће обавјештавати родитеље ако дјеца буду претраживала информације о самоубиству

Наука и технологија

Инстаграм ће обавјештавати родитеље ако дјеца буду претраживала информације о самоубиству

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

17

42

Бањалука: Путин и Трамп заједно на Туњицама

17

31

Нафтни моћници урадили нешто што никада није виђено

17

28

Нове бесплатне здравствене услуге за грађане Српске

17

19

Откривено у каквом је стању нови врховни вођа Ирана

17

12

Прасе се одлучило за шетњу и успорило саобраћај

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner