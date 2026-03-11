Фејсбук и Воцап почињу с наплатом накнада

Аутор:АТВ
11.03.2026
14:46
Коментари:0
Компанија Мета објавила је да ће наплаћивати оглашивачима накнаду за локацију у распону од два до пет одсто, како би покрила порезе на дигиталне услуге које намећу неке европске земље.
Амерички технолошки гигант навео је у објави на својој веб страници да ће наплаћивати накнаду за сликовне или видео огласе приказане на својим платформама, пренио је "Ројтерс".
То обухвата и кампање платформе Воцап са кликом за слање порука и маркетиншке поруке заједно са огласима.
Ова одлука биће примјењивана од 1. јула и покриваће и друге владине намете.
На тај начин Мета слиједи кораке компанија Алфабет и Амазон.
Мета је навела шест земаља у којима ће се накнаде примјењивати, у распону од два одсто у Великој Британији, преко три одсто у Француској, Италији и Шпанији, до пет одсто у Аустрији и Турској.
Дигитални порези се наплаћују као проценат прихода који остварују велике технолошке компаније у појединим земљама.
То је изазвало критике Вашингтона, који поменуте порезе види као дискриминацију америчких компанија.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
