Инстаграм ће обавјештавати родитеље ако дјеца буду претраживала информације о самоубиству

Друштвена мрежа Инстаграм, у власништву компаније Мета, ускоро ће почети да упозорава родитеље ако њихова дјеца тинејџери користе ову апликацију да би претражила садржај везан за самоубиство или самоповређивање.
Ова мјера је дио најновијих настојања компаније да побољша безбједносне карактеристике док се суочава са дебатом о томе како друштвене мреже утичу на младе људе, преноси ЦБС њуз.
Мета је саопштила да ће, почев од наредне недјеље, родитељи који користе алат Инстаграма за надзор добијати поруке, путем мејла, СМС или Воцапа, о томе да ли је њихово дијете у више наврата током кратког временског периода тражило извијесне садржаје и изразе везане за суицид, или самоповрјеђивање.
Како је компанија навела, поруком ће родитељи бити информисани и о томе како да приступе осјетљивим разговорима на тему менталног здравља.
– Већина тинејџера не покушава да тражи садржај о самоубиству и самоповрјеђивању на Инстаграму, а када то ураде, наша политика је да блокирамо ове претраге, и да их умјесто тога усмјеравамо ка ресурсима и телефонским линијама за помоћ које могу да понуде подршку – саопштила је компанија.
Нова заштитна мјера биће првобитно примјењена у Сједињеним Америчким Државама, Уједињеном Краљевству, Аустралији и Канади прије него што буде примијењена у другим регионима касније ове године.
У октобру прошле године, Мета је такође увела ограничења садржаја заснована на узрасту која блокирају кориснике млађе од 18 година да виде резултате претраге за одређене термине, као што су “алкохол” или “крвожедан”.
Компанија је тада навела да је већ заштитила тинејџере од резултата претраге везаних за самоубиство, самоповрјеђивање и поремец́аје у исхрани.
Нове безбједносне мјере услиједиле су у тренутку док у Лос Анђелесу траје суђење о томе да ли су платформе, укључујући Јутјуб у власништву компаније Алфабет, намјерно креиране да створе зависност код младих корисника.
Извршни директор компаније Мета Марк Закерберг раније је на суђењу био суочен са питањима о младим корисницима Инстаграма и напорима Мете да их додатно заштити.
Инстаграм прецизира да корисници морају да имају најмање 13 година да би се пријавили на ову апликацију.
На суђењу је Закерберг, међутим, признао да је ово правило тешко примјењиво јер корисници понекад лажу у вези са годинама.
Како би верификовао године корисника, Инстаграм им тражи да приложе детаље као што су датум рођења, фотографија и видео, преноси Убрзање.рс.
