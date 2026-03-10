Logo
Откривено коју ће планету Русија истраживати послије Мјесеца

Извор:

Спутник Србија

10.03.2026

10:47

Мјесец планета
Фото: Pixabay /rkarkowski

Прва планета коју ће Русија истраживати послије Мјесеца је Венера, рекао је замјеник руског премијера Денис Манутров.

„Русија је још 1970. прва у свијету која је успјешно спустила свемирску летјелицу на другу планету у Сунчевом систему. И то је била Венера. И зато ћемо се кретати у том правцу“, рекао је он.

Према ријечима Мантурова, за реализацију таквих амбициозних пројеката биће потребни озбиљни ресурси, нестандардна инжењерска рјешења и талентована и у позитивном смислу „дрска“омладина.

(спутник србија)

Мјесец

Русија

планета

