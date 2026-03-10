Logo
ФУП претреса Министарство финансија ФБиХ, ухапшене двије особе

АТВ

10.03.2026

11:43

Федерална управа полиције претреса просторије Министарство финансија ФБиХ, а у склопу акције ухапшене су двије особе.

"Полицијски службеници Федералне управе полиције проводе мјере и радње из своје надлежности под надзором Кантоналног тужилаштва Кантона Сарајево, у склопу оперативно-тактичке акције "Штедња". Том приликом се реализују наредбе за претресање особа и имовине на пет локација, и то на подручју Кантона Сарајево, Зеничко-добојског кантона и Средњобосанског кантона, док се у склопу предметних активности врши претресање у службеним просторијама Федералног министарства финансија у Сарајеву", саопштено је ФУП-а.

"Током истих активности слободе су лишена два осумњичена лица у склопу истраге коју Кантонално тужилаштво Кантона Сарајево проводи у вези незаконитости учињених у поступку исплате старе девизне штедње, док се осумњичена лица сумњиче за извршење кривичних д‌јела 'Злоупотреба положаја или овлаштења' и 'Помагање'"..

Ухапшене особе ће бити криминалистички обрађене у просторијама Федералне управе полиције, те испитане од стране поступајућег тужиоца и предметних истражиоца.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

