Logo
Large banner

Трагедија у школи: Тинејџер преминуо док је играо фудбал

10.03.2026

11:22

Коментари:

0
Breaking news / Prijelomna vijest / Најновија вијест

Осамнаестогодишњи младић преминуо је у понедјељак увече, након што му је позлило док је играо фудбал у спортској сали Економске школе у Врању.

Полиција о случају није обавијештена, али предузима све мере и радње које су у њиховој надлежности.

Пријатељи породице који су потврдили смрт младића кажу да су сви у шоку, те да нико нема информације да је младић боловао од нечега.

Игром случаја фудбал је играо и искусни љекар ургентне медицине који је одмах пружио прву помоћ, али нажалост младић је преминуо, иако је Хитна помоћ стигла у року од неколико минута од позива.

Обдукција би требало да покаже шта је узрок смрти.

(Блиц)

Подијели:

Тагови :

трагедија

Школа

fudbal

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Нетанјаху потврдио да још траје операција против Ирана: "Ломимо њихове кости"

Свијет

Нетанјаху потврдио да још траје операција против Ирана: "Ломимо њихове кости"

39 мин

0
Џефри Епстин

Свијет

Она је задња видјела Епстина живог, годину дана раније имала сумњиве уплате новца

42 мин

0
Дјечак (5) нестао из вртића, огласила се установа

Србија

Дјечак (5) нестао из вртића, огласила се установа

51 мин

0
Поскупљује регистрација: Припрема се повећање годишње накнаде за јавне путеве

Република Српска

Поскупљује регистрација: Припрема се повећање годишње накнаде за јавне путеве

58 мин

5

Више из рубрике

Дјечак (5) нестао из вртића, огласила се установа

Србија

Дјечак (5) нестао из вртића, огласила се установа

51 мин

0
Драган погинуо у тешкој несрећи: Син потврдио трагичне вијести

Србија

Драган погинуо у тешкој несрећи: Син потврдио трагичне вијести

1 ч

0
Ужас у Србији! Отето дијете (11), мучки га злостављали

Србија

Ужас у Србији! Отето дијете (11), мучки га злостављали

4 ч

1
Баба Марта се враћа на велика врата: Тачно овог датума стиже снажан хладни фронт

Србија

Баба Марта се враћа на велика врата: Тачно овог датума стиже снажан хладни фронт

12 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

11

48

Иранци имају "понуду" за Арапе и Европљане: "Ако ово ураде, могу кроз Хормуз!"

11

43

ФУП претреса Министарство финансија ФБиХ, ухапшене двије особе

11

33

Тројке из Шипова: Млади Вујнићи добили два дјечака и дјевојчицу

11

26

Одржан жријеб јуниорске ФИБА Лиге шампиона: Игокеа са Лудвигсбургом и Сабахом

11

24

Храброст и воља које немају границе: Ни мјесец дана од језивог пада, Линдзи Вон већ тренира

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner