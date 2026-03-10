Трагедија у школи: Тинејџер преминуо док је играо фудбал

10.03.2026
11:22
Коментари:0
Осамнаестогодишњи младић преминуо је у понедјељак увече, након што му је позлило док је играо фудбал у спортској сали Економске школе у Врању.
Полиција о случају није обавијештена, али предузима све мере и радње које су у њиховој надлежности.
Пријатељи породице који су потврдили смрт младића кажу да су сви у шоку, те да нико нема информације да је младић боловао од нечега.
Игром случаја фудбал је играо и искусни љекар ургентне медицине који је одмах пружио прву помоћ, али нажалост младић је преминуо, иако је Хитна помоћ стигла у року од неколико минута од позива.
Обдукција би требало да покаже шта је узрок смрти.
(Блиц)
Свијет
39 мин0
Свијет
42 мин0
Србија
51 мин0
Република Српска
58 мин5
Србија
51 мин0
Србија
1 ч0
Србија
4 ч1
Србија
12 ч0
Најновије
Најчитаније
11
48
11
43
11
33
11
26
11
24
Тренутно на програму