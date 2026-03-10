Она је задња видјела Епстина живог, годину дана раније имала сумњиве уплате новца

10.03.2026
11:08
Документи Министарства правде САД (DoJ) откривају да је посљедњи затворски чувар који је видио Џефрија Епстајна живог вршио сумњиве исплате у готовини у 12 мјесеци који су претходили његовој смрти.
Епстајн је пронађен без свести у својој ћелији у Метрополитан поправном центру у Њујорку 10. августа 2019. године, а његова смрт је званично проглашена самоубиством, извјештава „Телеграф“ .
Това Ноел (37), једна од двојице полицајаца оптужених за фалсификовање евиденције о посјетама затвореницима те ноћи, извршила је посљедњу уплату од 5.000 долара на свој банковни рачун 30. јула, мање од двије недјеље прије Епштајнове смрти. У новембру 2019. године, њена банка је пријавила ФБИ-ју укупно 12 подизања готовине са банкомата, почев од октобра 2018. године, као дио „извјештаја о сумњивим активностима“.
Госпођа Ноел и њен колега Мајкл Томас отпуштени су након што су оптужени за фалсификовање записа како би изгледало као да су провјеравали Епштајна ноћ прије његовог самоубиства. Снимци надзорних камера открили су да га нису провјеравали пуних осам сати, иако је његова ћелија била удаљена мање од пет метара од чуварског стола.
Кривичне оптужбе против њих су касније одбачене. Банковне трансакције су међу неколико нових открића у Епштајновим досијеима која покрећу питања о смрти осуђеног педофила.
Такође је откривено да је госпођица Ноел претраживала интернет тражећи информације о сексуалном преступнику само неколико минута прије него што је пронађен мртав. Полицајац је претражио Гугл за „најновије вијести о Епштајну у затвору“ у 5:42 ујутру, а затим поново у 5:52 ујутру. Мање од 40 минута касније, у 6:30 ујутру, њен колега Томас је пронашао осрамоћеног финансијера мртвог у његовој ћелији.
ФБИ је посебно истакао ту интернет претрагу у својој форензичкој анализи од 66 страница радних рачунара госпође Ноел и господина Томаса. То је била једина претрага која је издвојена. Госпођа Ноел је касније негирала да је тражила те термине током свједочења под заклетвом пред Министарством правде 2021. године.
„Не сјећам се да сам то урадила“, тврдила је, сугеришући да се чланак о Епштајну можда аутоматски појавио у њеном прегледачу. Када јој је приказан дневник претраге, инсистирала је да је нетачан. Није испитивана под заклетвом о готовинским исплатама поменутим у извјештају о сумњивим активностима.
Епштајн се вратио у своју јединицу у 19:49 часова 9. августа 2019. године, након посјете свог адвоката, а до ћелије су га спровели госпођа Ноел и још један полицајац. Снимак је показао да полицајци нису спровели прозивку у 22 часа, већ су ипак потписали потврду лажно тврдећи да јесу.
Извјештај генералног инспектора Министарства правде из 2023. године касније је идентификовао госпођу Ноел као особу у наранџастом која је виђена на замагљеним снимцима надзорних камера у близини Епштајнове ћелије око 22:40 у ноћи његове смрти.
У извјештају се наводи да снимак приказује „затворског службеника, за кога се вјерује да је Това Ноел, како носи постељину или одјећу затвореника“ према Епштајновом спрату, додајући да је то био „посљедњи пут да се било који службеник приближио једином улазу на спрат Специјалне стамбене јединице“.
У изјави под заклетвом, госпођа Ноел је истражитељима рекла да је посљедњи пут видјела Епштајна живог „око 10 часова“. Такође је рекла да „никада није дијелила постељину“ јер јој ју је дала претходна смјена и свједочила је да не зна зашто је Епштајн имао додатну постељину у ћелији. Други стражар је спавао између 22 часа и поноћи.
Остали документи које је објавило Министарство правде укључују биљешке ФБИ-ја из интервјуа са неименованим затвореником који је тврдио да су затворски чувари разговарали о прикривању Епштајнове смрти јутра када је преминуо.
Руком писан извјештај од пет страница забиљежио је изјаву затвореника да се 10. августа 2019. године пробудио због буке у „специјалној стамбеној јединици“ гдје је био смјештен Епштајн и чуо полицајце како вичу „Диши! Диши!“ око 6:30 ујутру.
Рекао је да је, док се служио доручак, чуо некога како каже: „Убио си тог типа“, додајући да је цијело крило чуло изјаву. Према биљешкама, чуварка је одговорила: „Ако је мртав, заташкаћемо то, а моји официри ће имати алиби.“
Затвореница је касније изјавила да су други затвореници наводно рекли: „Госпођица Ноел је убила Џефрија.“ Када је под заклетвом упитана да ли је имала било какву улогу у Епштајновој смрти, госпођица Ноел је одговорила: „Не.“
