Авиони "судњег дана" већ у ваздуху: Америка се спрема за велики рат?

Аутор:АТВ
10.03.2026
10:23
Коментари:0
Америчка војска подигла је у ваздух своје "авионе судњег дана", док страх од нуклеарног рата све више расте, преноси "Дејли мејл".
Подаци са система за праћење летова забиљежили су више полијетања стратешких ваздушних командних авиона морнарице E-6Б "меркјури" откако је рат у Ирану почео 28. фебруара.
Ови огромни авиони, направљени на основу конструкције "Боинга 707", осмишљени су да преживе нуклеарни рат и координишу амерички војни одговор из ваздуха.
Конкретно, ови авиони функционишу као летећа радио-станица и командни центар за предсједника и министра одбране, носећи специјалне антене које могу да остваре комуникацију чак и са нуклеарно наоружаним подморницама дубоко испод воде.
Поред могућности комуникације са сателитима, копненим војним базама и подземним ракетним постројењима, флота "меркјури" авиона способна је и да управља нуклеарним ударом уколико би избио трећи свјетски рат и ако би Сједињене Америчке Државе већ биле под нападом.
Два лета авиона Е-6Б "меркјури" уочена су изнад САД 2. марта. Један је полетио са обале Мексичког залива и слетио у поморску ваздушну базу Патаксент ривер у Мериленду, док је други полетио и касније се вратио у базу Офут у Небраски.
Од тада су војни медији извјестили о новим полијетањима авиона који су се упутили преко Атлантика ка Персијском заливу.
Пентагон је одбио да коментарише ове летове "из безбједносних разлога и оперативне тајности".
Главни задатак ових авиона је извршавање мисије познате под називом "Take Charge and Move Out", што у преводу значи "преузми команду и покрени дејство".
У суштини, то значи да Е-6Б "меркјури" може бити употребљен за слање наређења предсједника Доналда Трампа или других највиших државних лидера нуклеарним подморницама америчке морнарице и другим локацијама са нуклеарним ракетама, чак и ако би обичне телефонске линије или копнене станице биле уништене.
У случају кризе, ови авиони се шаљу у одређене области гдје остају у ваздуху или у близини кључних локација. На тај начин се одржавају комуникационе везе чак и ако копнене базе буду погођене или ометане.
На Блиском истоку, америчке војне базе, амбасаде и други цивилни циљеви нашли су се под нападима иранских ракетних баража током прве недјеље сукоба.
Војска ове авионе обично подиже у ваздух током вјежби приправности, обуке или као демонстрацију снаге, без стварног распоређивања оружја.
Опасност од нуклеарне ескалације наставила је да расте након почетних удара на Техеран које су извеле Сједињене Америчке Државе и Израел, док су ирански савезници Кина и Русија упозорили да би ситуација могла да измакне контроли и доведе до великог рата.
Иако је овај авион уведен у употребу прије више од 40 година, Е-6Б "меркјури" се и даље сматра једним од најотпорнијих америчких летјелица способних да изврше ову потенцијално судбоносну мисију.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
