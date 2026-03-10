Извор:
У Русији су недавно спријечена убиства високих функционера, као и командног особља Оружаних снага Русије и Националне гарде Русије, саопштио је предсједник Националног антитерористичког комитета и директор Федералне службе безбједности Русије (ФСБ) Александар Бортников.
- Само у посљедње вријеме успјели смо да спријечимо читав низ терористичких напада високог профила, укључујући убиства на високе владине званичнике и командни састав Оружаних снага и Руске националне гарде - рекао је Бортников поводом 20-годишњице Националног антитерористичког комитета.
Он је истакао да је током 2025. године уништено 79 терористичких ћелија, притворено више од 2.500 бандита и њихових саучесника, а 27 милитаната је ликвидирано док је пружало оружани отпор.
Бортников је додао да су у Русији такође спријечене експлозије бомби кућне израде и пуцњаве у јавном превозу током густог путничког саобраћаја. Спријечено је и дизање у ваздух једне вишеспратнице.
- Информације објављене у Међународној бази података за борбу против тероризма, створене под покровитељством Националног антитерористичког комитета, помогле су руским партнерима да пронађу и притворе више од стотину страних терориста и њихових саучесника - рекао је Бортников.
Како је навео, овом базом података служе се 74 обавештајне агенције и безбједносни органи из 55 земаља Европе, Азије, Африке и Латинске Америке, као и девет међународних организација.
Према његовим ријечима, јединствено искуство Русије у борби против тероризма тражено је не само унутар ЗНД и Шангајске организације за сарадњу, већ и у Савјету безбједности УН.
Према његовим ријечима, кијевски режим и његови страни покровитељи у суштини су објавили прави диверзантско-терористички рат Русији.
Украјинске обавјештајне агенције и њихови страни покровитељи су, планирајући терористичке нападе против Русије, очигледно изгубили осјећај за реалност због своје наводне сведозвољености. Ово представља фундаментално другачији, виши ниво терористичке пријетње, оцијенио је Бортников. Како је навео, планиране терористичке операције против Русије постале су сложеније, а ниво подршке њима се повећао.
- У суштини, против нас је објављен прави диверзантско-терористички рат, у којем непријатељ не само што покушава да изведе циљане нападе, већ и неселективно напада цивиле ракетама и дроновима - нагласио је Бортников.
Он је додао да је ово прави "други фронт" у руској позадини.
У таквој ситуацији, спријечавање напада и брзо реаговање на њих могу се обавити само силом, ослањајући се на обавјештајне податке, контраобавештајне податке и резултате истражних операција, објаснио је Бортников.
- Још једном ћу нагласити: да нисмо својевремено изградили национални систем за борбу против тероризма, наш рад би сада био знатно отежан - оцијенио је он.
Сарадња Русије са Западом у борби против тероризма биће обновљена када се западне елите неизбјежно промјене и политика уступи мјесто професионализму, сматра Бортников.
Према његовим ријечима, сложена ситуација у свијету приморала је Русију на одређена прилагођавања у сарадњи са страним партнерима у борби против тероризма.
- Међутим, с обзиром на заједничке терористичке изазове и претње, међународна сарадња у овој области се развија, прије свега са нашим колегама из земаља глобалног Југа - нагласио је Бортников.
Предсједник Русије Владимир Путин оцијенио је да је Национални антитерористички комитет, који обиљежава 20 година постојања, одиграо кључну улогу у развоју у националног система за борбу против тероризма.
- Рад НАК-а има посебан значај у условима све већих глобалних изазова и имајући у виду да је у току Специјална војна операција - наводи се у Путиновој честитики.
Путин је нагласио да је, у великој мјери захваљујући професионализму чланова комитета, побољшана координација дјеловања специјалних служби и безбједносних органа, као и координација федералних и регионалних органа власти у области спречавања и борбе против тероризма.
Национални антитерористички комитет Русије је међуресорно координационо тијело Русије које обезбјеђује координацију активности савезних органа извршне власти, органа извршне власти саставних ентитета Руске Федерације и локалних самоуправа у борби против тероризма. Основан је 2006. године.
