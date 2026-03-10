Анђела 3 мјесеца послије порођаја сазнала да је трудна! Сад са мужем објавила још једну вијест

Извор:
10.03.2026
Инфлуенсерка Анђела Ђорђевић (26) породила се 9. септембра 2025. године и на свијет је донијела дјечака и послије 3 мјесеца остала поново трудна.
Лијепе вести је подјелила одмах, а сада су она и њен партнер открили пол бебе.
Наиме, Анђела и њен супруг су јуче, 8. марта, отишли на плажу са два букета ружа - један је био розе боје, а други плаве.
Анђела је држала очи затворене док је њен супруг погледао папирић на ком је писао пол бебе, а потом се она окренула и видјела да он држи плави букет, што значи да ће њихова породица бити богатија за још једног дјечака.
Иначе, Анђела и њена породица живе у Француској.
- Људи, ја сам поново трудна. Не знам шта да кажем, вјерујем да вас је све ова информација изненадила. И нас је кад смо сазнали, донекле.
Ми ово знамо још од почетка децембра, мој стомак се доста види - рекла је она и наставила:
- Није било изненада, то смо жељели, хтјели смо да разлика између дјеце буде мала. Константин је имао 3 мјесеца кад смо сазнали да сам трудна. За мене је то био шок, разне емоције, препала сам се, сад сам пресрећна. Једва чекам, верујем да ће бити изазовно.
