Анђела 3 мјесеца послије порођаја сазнала да је трудна! Сад са мужем објавила још једну вијест

Извор:

Телеграф

10.03.2026

08:55

Јутјуберка Анђела Ђорђевић
Фото: Youtube/ Andjela&Nadja

Инфлуенсерка Анђела Ђорђевић (26) породила се 9. септембра 2025. године и на свијет је донијела дјечака и послије 3 мјесеца остала поново трудна.

Лијепе вести је подјелила одмах, а сада су она и њен партнер открили пол бебе.

Наиме, Анђела и њен супруг су јуче, 8. марта, отишли на плажу са два букета ружа - један је био розе боје, а други плаве.

Анђела је држала очи затворене док је њен супруг погледао папирић на ком је писао пол бебе, а потом се она окренула и видјела да он држи плави букет, што значи да ће њихова породица бити богатија за још једног дјечака.

Иначе, Анђела и њена породица живе у Француској.

На Јутјубу саопштила да је у другом стању

- Људи, ја сам поново трудна. Не знам шта да кажем, вјерујем да вас је све ова информација изненадила. И нас је кад смо сазнали, донекле.

илу-јутјуб-29082025

Наука и технологија

Јутјуб опет тестира стрпљење корисника

Ми ово знамо још од почетка децембра, мој стомак се доста види - рекла је она и наставила:

- Није било изненада, то смо жељели, хтјели смо да разлика између дјеце буде мала. Константин је имао 3 мјесеца кад смо сазнали да сам трудна. За мене је то био шок, разне емоције, препала сам се, сад сам пресрећна. Једва чекам, верујем да ће бити изазовно.

(телеграф)

Jutjuberke Anđela i Nađa

Анђела Ђорђевић

