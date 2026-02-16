Запаљен луксузни аутомобил Баке Прасета

Извор:
Телеграф
16.02.2026
08:42
Коментари:0
Јутјуберу Богдану Илићу познатијем као Бака Прасе изгорио је скупоцјени аутомобил рано јутрос у Београду на води.
Џип Брабус запалио се испред његове зграде у лукс насељу.
Хроника
Огласило се Тужилаштво о трамвајској несрећи у Сарајеву
Бака је уснимио свој џип са прозора свог стана док је горио предњи дио аутомобила:
- РИП БРАБУС 2023-2026 - написао је он.
Иначе, како је раније наводио, ова бијесна машина вриједи чак пола милиона евра.
Хроника
Тешка несрећа у Српској: Учествовали аутобус и три теретна возила
Бака је пазарио прије три године, али након што га је купио, покајао се и брзо је хтио да га врати.
Најновије
Најчитаније
09
12
09
08
09
08
09
02
08
55
Тренутно на програму