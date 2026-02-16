Logo
Запаљен луксузни аутомобил Баке Прасета

Запаљен луксузни аутомобил Баке Прасета

Јутјуберу Богдану Илићу познатијем као Бака Прасе изгорио је скупоцјени аутомобил рано јутрос у Београду на води.

Џип Брабус запалио се испред његове зграде у лукс насељу.

трамвај Сарајево

Хроника

Огласило се Тужилаштво о трамвајској несрећи у Сарајеву

Бака је уснимио свој џип са прозора свог стана док је горио предњи дио аутомобила:

- РИП БРАБУС 2023-2026 - написао је он.

Иначе, како је раније наводио, ова бијесна машина вриједи чак пола милиона евра.

Дервента, несрећа

Хроника

Тешка несрећа у Српској: Учествовали аутобус и три теретна возила

Бака је пазарио прије три године, али након што га је купио, покајао се и брзо је хтио да га врати.

