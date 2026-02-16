Logo
Руска ПВО оборила 12 дронова који су летјели ка Москви

Извор:

РТ Балкан

16.02.2026

08:13

Руска ПВО оборила 12 дронова који су летјели ка Москви
Фото: Tanjug / AP

Градоначелник руске пријестонице је објавио на Максу да је данас 12 дронова који су летјели ка Москви оборено.

"Хитне службе раде на мјесту обрушених фрагмената", написао је Собјањин.

Након напада, уведена су привремена ограничења на летове на аеродромима Домодедово и Внуково, саопштила је "Росавијација".

Хроника

Избоден још један таксиста, хитно одвезен у болницу

Министарство одбране Руске Федерације је рано јутрос саопштило да су снаге противваздушне одбране обориле 68 дронова украјинских снага током ноћи изнад Краснодарског краја, Крима, Курске области, Ставропољског краја, Црног и Азовског мора, преноси РТ Балкан.

Коментари (0)
