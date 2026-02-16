Руска ПВО оборила 12 дронова који су летјели ка Москви

Извор:
РТ Балкан
16.02.2026
08:13
Градоначелник руске пријестонице је објавио на Максу да је данас 12 дронова који су летјели ка Москви оборено.
"Хитне службе раде на мјесту обрушених фрагмената", написао је Собјањин.
Након напада, уведена су привремена ограничења на летове на аеродромима Домодедово и Внуково, саопштила је "Росавијација".
Министарство одбране Руске Федерације је рано јутрос саопштило да су снаге противваздушне одбране обориле 68 дронова украјинских снага током ноћи изнад Краснодарског краја, Крима, Курске области, Ставропољског краја, Црног и Азовског мора, преноси РТ Балкан.
