Logo
Large banner

Рекордна запљена кокаина: "Пало" 6,6 тона

Извор:

Агенције

16.02.2026

07:48

Коментари:

0
Дрога кеса запљена
Фото: Pexels

Салвадорска морнарица заплијенила је 6,6 тона кокаина у Пацифику, што представља највећу запљену дроге у историји те земље, изјавио је предсједник Салвадора Најиб Букеле.

Морнарица пресрела брод са тонома дроге у Пацифику

Он је навео да је салвадорска морнарица пресрела брод који је пловио под заставом Танзаније у Тихом океану и превозио 6,6 тона кокаина, чија би процијењена вриједност на уличном тржишту износила око 165 милиона долара, пренио је „Фигаро“.

Поледица

Друштво

Смањите брзину: Влажни коловози, поледица и снијег у вишим предјелима

Кокаин био сакривен у баластним резервоарима

Букеле је истакао да су у акцију проналаска дроге били укључени војни рониоци, јер је кокаин био сакривен у баластним резервоарима брода.

Десет особа осумњичено за трговину наркотицима

Према његовим ријечима, на броду се налазило десет особа осумњичених за трговину дрогом. Запљена је извршена 380 наутичких миља, односно нешто мање од 704 километра југозападно од пацифичке обале Салвадора.

Подијели:

Тагови :

salvador

кокаин

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Професор др Југослав Брујић

Друштво

Преминуо проф. др Југослав Брујић

1 ч

0
Олуја паралисала саобраћај, хиљаде људи остало без струје

Свијет

Олуја паралисала саобраћај, хиљаде људи остало без струје

1 ч

0
Протест у Сарајеву

Градови и општине

Настављају се протести у Сарајеву

1 ч

3
Не заборавите кишобран: Очекују нас нове падавине

Друштво

Не заборавите кишобран: Очекују нас нове падавине

1 ч

0

Више из рубрике

Олуја паралисала саобраћај, хиљаде људи остало без струје

Свијет

Олуја паралисала саобраћај, хиљаде људи остало без струје

1 ч

0
Сретење

Свијет

Пријем у Бечу поводом Дана државности Србије и Републике Српске

2 ч

3
Радници са Балкана украли плијен вриједан 166.000 евра

Свијет

Радници са Балкана украли плијен вриједан 166.000 евра

2 ч

0
Дански суд био приморан да пусти оптуженог из БиХ на слободу, без пресуде

Свијет

Дански суд био приморан да пусти оптуженог из БиХ на слободу, без пресуде

11 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

09

12

Велика Британија планира да забрани друштвене мреже млађима од 16 година

09

08

Жирафа "украла шоу" на прослави рођендана

09

08

Понедјељак освануо у минусу, а ево шта нас чека до четвртка

09

02

Због несреће обустављен саобраћај на обилазном путу око Дервенте

08

55

Нерадни дан поводом обиљежавања Сретења

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner