Рекордна запљена кокаина: "Пало" 6,6 тона

Извор:
Агенције
16.02.2026
07:48
Коментари:0
Салвадорска морнарица заплијенила је 6,6 тона кокаина у Пацифику, што представља највећу запљену дроге у историји те земље, изјавио је предсједник Салвадора Најиб Букеле.
Он је навео да је салвадорска морнарица пресрела брод који је пловио под заставом Танзаније у Тихом океану и превозио 6,6 тона кокаина, чија би процијењена вриједност на уличном тржишту износила око 165 милиона долара, пренио је „Фигаро“.
Друштво
Смањите брзину: Влажни коловози, поледица и снијег у вишим предјелима
Букеле је истакао да су у акцију проналаска дроге били укључени војни рониоци, јер је кокаин био сакривен у баластним резервоарима брода.
Према његовим ријечима, на броду се налазило десет особа осумњичених за трговину дрогом. Запљена је извршена 380 наутичких миља, односно нешто мање од 704 километра југозападно од пацифичке обале Салвадора.
Свијет
1 ч0
Свијет
2 ч3
Свијет
2 ч0
Свијет
11 ч0
Најновије
Најчитаније
09
12
09
08
09
08
09
02
08
55
Тренутно на програму