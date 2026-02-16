Logo
Large banner

Смањите брзину: Влажни коловози, поледица и снијег у вишим предјелима

Извор:

СРНА

16.02.2026

07:41

Коментари:

0
Смањите брзину: Влажни коловози, поледица и снијег у вишим предјелима
Фото: Unsplash

Саобраћај се у Републици Српској и Федерацији БиХ одвија по претежно мокрим или влажним коловозима, а у вишим планинским предјелима и преко превоја мјестимично има угаженог снијега и поледице.

Из Ауто-мото савеза Републике Српске скрећу пажњу и на повећану опасност од одрона на дионицама у усјецима и додају да магла и ниска облачност мјестимично смањује видљивост на дионицама у котлинама и у вишим предјелима.

Забрањен је саобраћај за сва возила преко моста на магистралном путу Добро Поље - Миљевина. Алтернативни правац за возила носивости до три и по тоне је регионални пут Добро Поље - Јажићи - Јелашица - Миљевина.

У току је санација магистралног пута Рача-Бијељина у рејону Балатуна и Трњака. Саобраћај се одвија успорено са привременим прекидима у трајању од 10 минута.

Измијењен је режим саобраћаја на дионици магистралног пута Ламовита-Ивањска због изградње приступне саобраћајнице за петљу "Омарска", као и на дионици магистралног пута Брод на Дрини Фоча-Хум Шћепан Поље због радова.

У току је уређење раздјелног појаса на ауто-путу Бањалука-Градишка и Бањалука-Добој.

Због оштећења моста на магистралном путу Саставци-Устипрача саобраћа се једном саобраћајном траком. Брзина кретања возила ограничена је на 30 километара на час. Преко моста је забрањен саобраћај за возила чија је носивост већа од 30 тона.

Ради постављања расвјете у тунелима Цера три, Строгоник, Хамшил, Грабовица и Оштри врх на магистралном путу Бродар-Вишеград један, као и на дионици магистралног пута Међеђа-Бродар у тунелу Котва два, измијењен је режим саобраћаја.

Измијењен је режим саобраћаја и на магистралним путевима Бродар-Вишеград и Бродар-граница Република Српска - Србија /Рудо један/ због посатављања расвјете у тунелима Соколача, Пасјаци и Трговишта.

У ФБиХ се због изградње букобрана на дионици ауто-пута Сарајево сјевер - Подлугови саобраћа само претицајном траком.

На магистралном путу Јабланица-Блидиње дозвољен је саобраћај за возила до три и по тоне, док је за возила веће носивости саобраћај и даље обустављен.

На граничним прелазима Градишка, Доња Градина и Костајница појачана је фреквенција возила на излазу из БиХ.

На осталим граничним прелазима задржавања нису дужа од 30 минута.

Из АМС подсјећају да је гранични прелаз Брчко отворен за путничка возила носивости до три и по тоне, а Каракај за све категорије возила.

На прелазу Шепак забрањен је саобраћај за сва теретна возила.

Подијели:

Тагови :

poledica

stanje na putevima

АМС РС

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Професор др Југослав Брујић

Друштво

Преминуо проф. др Југослав Брујић

1 ч

0
Олуја паралисала саобраћај, хиљаде људи остало без струје

Свијет

Олуја паралисала саобраћај, хиљаде људи остало без струје

1 ч

0
Протест у Сарајеву

Градови и општине

Настављају се протести у Сарајеву

1 ч

3
Не заборавите кишобран: Очекују нас нове падавине

Друштво

Не заборавите кишобран: Очекују нас нове падавине

1 ч

0

Више из рубрике

Професор др Југослав Брујић

Друштво

Преминуо проф. др Југослав Брујић

1 ч

0
Не заборавите кишобран: Очекују нас нове падавине

Друштво

Не заборавите кишобран: Очекују нас нове падавине

1 ч

0
Заштитник је дјеце, посебно болесне: Данас изговорите ову молитву

Друштво

Заштитник је дјеце, посебно болесне: Данас изговорите ову молитву

2 ч

0
Превозници протестују

Друштво

Поново иду блокаде: ЕУ одбила све приједлоге превозника са Балкана

13 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

09

14

Запаљен аутомобил Баке Прасета: Пола милиона нестало у пламену

09

12

Велика Британија планира да забрани друштвене мреже млађима од 16 година

09

08

Жирафа "украла шоу" на прослави рођендана

09

08

Понедјељак освануо у минусу, а ево шта нас чека до четвртка

09

02

Због несреће обустављен саобраћај на обилазном путу око Дервенте

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner