Заштитник је дјеце, посебно болесне: Данас изговорите ову молитву

Извор:
Курир
16.02.2026
07:04
Коментари:0
Српска православна црква и вјерници данас славе дан светог Симеона Богопримца и свете Ане.
Свети Симеон сматра се заштитником мале дјеце док је света пророчица Ана прва обзнанила Јерусалиму да има новог Месију.
Симеон Праведни или Симеон Богопримац је хришћански светитељ који је према предању живот провео чекајући рођење Исуса Христа, спаситеља човјечанства. Сматра се заштитником дјеце, а његов празник даном када се најмлађима остварују све жеље.
Свети Симеон је у вријеме цара мисирског Птоломеја Фила-делфа био изабран као један од знамените Седамдесеторице којима је био повјерен посао превођења Библије са јеврејског на грчки језик. Симеон је радио свој посао савјесно, али кад је преводио пророка Исаију и дошао до оног пророчанства: "Ево дијева ће затруднети и родиће сина", старац се збунио и узео нож да избрише ријеч "дијева" и замијени је ријечју "млада жена" те да тако и преведе на грчки.
Међутим, Симеону се у том тренутку јавио анђео Божји, који га је одвратио од његове намјере. Анђео му је објаснио да је пророчанство истинито и да је тачно записано. А да је истинито и тачно, увјериће се и он лично, јер према Божјој вољи неће умријети док не види Месију рођенога од девојке, рекао му је још анђео Божји. Праведни Симеон се обрадовао таквоме гласу с неба, па је оставио пророчанство неизмењено и захвалио Богу што га је удостојио да доживи и види Обећанога.
Свијет
Радници са Балкана украли плијен вриједан 166.000 евра
Кад је Дијева Марија у храм јерусалимски донела Младенца Исуса, Дух Божји је то јавио Симеону, који је у то вријеме био веома стар и "бјели као лабуд". Симеон је брзо отишао у храм гдје је "познао и Дјеву и Младенца по свјетлости око глава њихових као ореол".
Праведни старац узео је Христа на руке своје и рекао: "Сад отпушташ у миру слугу својега, Господе, по ријечи својој..."
Симеон је за Христа Младенца рекао и ово: "Гле, овај лежи да многе обори и подигне у Израиљу и да буде знак против кога ће се говорити".
Пошто је видио ово чудо, Симеон је могао мирно да умре. Према легенди, имао је 360 година.
У јерусалимском храму са њим је била и пророчица Ана, кћи Фануилова, која је и сама видјела Христа и објавила га народу. Ани је тада имала 84 године, била је удовица која је и ноћу и дању, молитвама и постом, служила Богу.
Због тога је била удостојена да на Сретење види Господа Христа и да објави свима који су чекали спасење у Јерусалиму да је то очекивани Месија - Христос.
Вјерује се да данас треба упалити свијећу и помолити се Светом Симеону и Ани за срећу и здравље најмлађих, а уколико то учините искрено и од срца, они ће им подарити здравље, благостање и срећу у животу.
О Господе силни, помилуј и спаси!И пламичак овај смрћу не угаси! Дјетенце је ово ко пламичак свијеће, а буре су светске и по звезде страшне. Слабичак се огањ под пепео преће, а под Твоју руку човјечије душе. Кад се воде дигну и дођу до гуше и пламен се смањи и огањ овлажи. О Господе спаси, смилуј се, ублажи! Тако Давид пророк Теби се мољаше, мада он буктиња голема бејаше. А нејако дијете у подножју неба и од злобне жеље болно се колебао од злобне мисли заболи га глава. Угасило би се брзо од вјетрова бурни, да ти не спасаваш, Помагачу журни. О Господе, и сад помилуј и спаси, и пламичак овај смрћу не угаси! Молитвама, Боже, Твог старог љубимца, Симеона светог, дивног Богопримца, преноси Курир.
Најновије
Најчитаније
09
14
09
12
09
08
09
08
09
02
Тренутно на програму