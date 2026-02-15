Снијег је пао на Сретење: Ево шта то значи

Извор:
Православни хришћани 15. фебруар обиљежавају Сретење Господње, а вјерује се на тај дан сусрећу зима и љето. Дани постају дужи а ноћи краће.
На Сретење се у нашем народу придаје значај предсказивању времена.
Према народном вјеровању, уколико на овај дан падне снијег или киша, сматра се да зима одлази, док сунчан дан указује на то да нас очекује још хладних дана.
Такође, постоји и библијско вјеровање.
"Кад је Исусу било четрдесет дана, Света Дјевица Марија и Јосиф донесу Га у храм да Га посвете Богу. У храм дође и сједи свештеник Симеон, праведан и побожан старац, којем је анђео Божји рекао да неће умријети док не види Спаситеља. И тога дана јави му се анђео и рече да дође у цркву, јер ће ту видјети Христа. Старац узе дијете на руке и рече: 'Сада отпушташ с миром слугу свога, Господе, по ријечи својој; јер видјеше очи моје Спасење твоје'".
Као успомена на овај сусрет установљен је празник Сретење, а празнује се на данашњи дан 15. фебруара. Наш народ вјерује да се на празник Сретење срећу зима и љето, па је зима казала љету:
"Помози Бог, голо љето! Ти мени дајеш голе и босе људе а ја теби обучене и обувене!"
Љето је на то одговорило:
"Бог ти помогао, обучена зимо! Истина је да ти мени дајеш обучене и обувене људе, а ја теби голе и босе, али се дјеца и људи више радују мени него теби".
