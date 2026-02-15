Весна родила осам синова и кћерку: Жене је питају једно

Извор:
Деветоро дјеце, мало сна, а упркос томе кондиција на којој би јој многи могли само тихо завидјети.
Весна Милићевић (45) признаје да дневно потроши око 130 евра на храну и објашњава како јој, уз толики породични темпо, полази за руком да изгледа сјајно.
Заједно са супругом Слободаном остварује снове, али никада не заборавља коријене.
Породица потиче из Медвеђе на југу Србије, али у Италији живе више од 20 година. Код куће његују традиционално васпитање.
"Иако су се дјеца родила у Италији, васпитавана су по православним обичајима и у српском духу. Код куће сви говоримо српски, италијански је забрањен. Италијански говоре у школи и када се играју с пријатељима“, објашњава Весна породична правила и додаје:
"Супругова и моја жеља била је велика и срећна породица и хвала Богу то смо и остварили".
Весна и њен супруг Слободан Милићевић (45) заједно су 23 године и имају осам синова и једну кћерку. Упркос бризи о деветоро дјеце и мноштво обавеза, Весна је на друштвеним мрежама прикупила хиљаде пратилаца који је стално питају како све постиже.
Најстарији син Лука рођен је 2005. године. Годину дана касније родио се Стефан, 2008. Ђорђе. Четврти син Алекса дошао је на свијет 2010, Никола 2012, Душан четири године касније.
Године 2018. у породицу је стигао Петар, 2020. Павле, а потпуно на крају, 2023. године, родила се једина дјевојчица Миа. Супружници кажу да више не планирају дјецу.
Супермама Весна је открила да је муж присуствовао сваком порођају:
"Његова подршка ми је значила пуно, јер сте у тим тренуцима веома рањиви, несигурни, уплашени… И онда најсрећнији тренутак доживите заједно, први удах, плач. Мислим да би сваки отац требало заједно са својом партнерком да прође кроз чин рађања дјетета јер се ту ствара још јача повезаност - барем је то наш примјер".
Наглашава да су се супруг и она сваки пут изнова мијењали када би опет постајали родитељи.
"Мислим да је најтеже одгајати прво дијете, сусрећете се са непознатим, пуно је 'непотребних брига'. Са дјететом се рађате и ви као родитељ и ту почиње авантура. Како су ми се рађала остала дјеца било ми је све лакше, била сам искуснија и са лакоћом сам прелазила све фазе са њима (од грчева, зубића, падова при проходавању, поласцима у вртић, школу, пубертета…)", објаснила је за "Јумама" ова невјероватна дама.
Њен супруг Слободан се са посла враћа око 18.30, па већина бриге о дјеци и домаћинству пада на њена леђа.
"Моја јутра нису тешка и тмурна, већ пуна љубави и разумијевања. Када вам дан почне дјечјим осмијесима, можете само да захвалите Богу на том дару – што сте родитељи деветоро дјеце. Наш дан почиње у раним јутарњим сатима (5 - 5:30). Припремање доручка за дјецу и спремање и развожење по школама и до посла (два дјечака раде). Док су дјеца у школи и супруг на послу, ја са Милом завршавам набавку, кућне обавезе и све остало што је потребно да једна породица буде задовољена тог дана. Најљепши дио дана нам је када се окупимо око трпезе (и тада по ко зна који пут се захвалим Богу на овом великом дару) и препричамо дешавања тог дана једни другима."
И послије 9 порођаја Весна изгледа заносно, те је многе жене неријетко питају како јој то полази за руком.
"Могу само да кажем да када је жена срећна и задовољна, то се види и на њеном физичком изгледу. Мислим да је то и захваљујући мом здравом начину живота. Храну припремам сама, избјегавам брзу храну, а на нашем столу су увијек свјеже воће и поврће. Када се добро организујете, припрема оброка не одузима много времена“, савјетује Весна друге жене и подвлачи да је физичка активност веома битна:
"Вјежбам три пута недјељно и сваког дана проводимо са дјецом барем сат времена у шетњи на свјежем ваздуху".
Њен супруг се слаже и породичну филозофију сажима у једној реченици:
"Као породица смо веома блиски и јединствени".
По његовом мишљењу, веома је важно сваког дана се добро организовати и одредити приоритете.
"Супруга и ја сами васпитавамо дјецу, а уз добру организацију и, наравно, љубав, то уопште није тешко“, каже Слободан.
"За вечером је увијек весела атмосфера. Ништа што се тиче породице и дјеце за нас није проблем“, поручује и додаје јасну поруку:
"Велика породица је предност, јер се дјеца уче стрпљењу, дијељењу и разумијевању".
