Пет приведених током протеста у Сарајеву - четворица малољетници

Извор:
СРНА
15.02.2026
15:33
Полиција у Сарајеву привела је данас пет особа, од којих су четири малољетника, током протеста у овом граду након несреће са трамвајем у којој је погинуо младић.
Из Министарства унутрашњих послова (МУП) Кантона Сарајево саопштено је да су код приведених пронађена пиротехничка средства, предмети подесни за наношење повреда и одјевни предмети за сакривање лица.
"Они се тренутно налазе у службеним просторијама полиције, а према њима ће бити предузете законом предвиђене мјере", додаје се у саопштењу.
Више стотина грађана блокирало је данас саобраћајницу у Сарајеву у близини мјеста на којем је трамвај усмртио двадесеттрогодишњег младића, а организована је и протестна шетња према Кантоналном суду у Сарајеву.
У саобраћајној несрећи узрокованој искакањем трамваја из шина 12. фебруара код Земаљског музеја у Сарајеву погинуо је 23-годишњи Ердоан Моранкић из Брчког, студент Академије ликовних умјетности у Сарајеву.
Четири особе су повријеђене, међу којима и седамнаестогодишња дјевојка којој је ампутирана нога.
