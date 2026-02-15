Logo
Large banner

Пет приведених током протеста у Сарајеву - четворица малољетници

Извор:

СРНА

15.02.2026

15:33

Коментари:

0
Lisice zatvor pritvor
Фото: Ron Lach/Pexels

Полиција у Сарајеву привела је данас пет особа, од којих су четири малољетника, током протеста у овом граду након несреће са трамвајем у којој је погинуо младић.

Из Министарства унутрашњих послова (МУП) Кантона Сарајево саопштено је да су код приведених пронађена пиротехничка средства, предмети подесни за наношење повреда и одјевни предмети за сакривање лица.

"Они се тренутно налазе у службеним просторијама полиције, а према њима ће бити предузете законом предвиђене мјере", додаје се у саопштењу.

Аутом прешао преко тротоара

Бања Лука

Само у Бањалуци: Аутом преко тротоара, у приколици телад

Више стотина грађана блокирало је данас саобраћајницу у Сарајеву у близини мјеста на којем је трамвај усмртио двадесеттрогодишњег младића, а организована је и протестна шетња према Кантоналном суду у Сарајеву.

У саобраћајној несрећи узрокованој искакањем трамваја из шина 12. фебруара код Земаљског музеја у Сарајеву погинуо је 23-годишњи Ердоан Моранкић из Брчког, студент Академије ликовних умјетности у Сарајеву.

Четири особе су повријеђене, међу којима и седамнаестогодишња дјевојка којој је ампутирана нога.

Подијели:

Тагови :

Сарајево

Протести

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Преврнуо се камион на путу Приједор - Козарска Дубица

Хроника

Возачи, опрез: Преврнуо се камион

1 ч

0
Несрећа код Челинца

Хроника

Двије несреће између Бањалуке и Котор Вароша

2 ч

0
Познато стање дјевојчице која је повријеђена у тешкој несрећи

Хроника

Познато стање дјевојчице која је повријеђена у тешкој несрећи

2 ч

0
Ердоан Моранкић

Хроника

Сахрањен младић који је страдао у трамвајској несрећи у Сарајеву

3 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

17

13

Туга у свијету спорта: Преминуо Горан Сукно

17

12

Познато када се изриче пресуда Симбаду из БиХ - осумњиченом за тероризам

17

04

Срби у сузама и страху због отетих цркава и гробова предака

17

00

Снијег је пао на Сретење: Ево шта то значи

16

42

Двије године била заробљена: Свједочење жене која је преживјела Епстајна

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner