Возачи, опрез: Преврнуо се камион

Извор:
АТВ
15.02.2026
15:24
Коментари:0
Лоши временски проблеми задају главобоље возачима на бројним путевима, па се данас догодило неколико незгода.
Једна од њих десила се на путу Приједор - Козарска Дубица.
На овом путу дошло је до превртања камиона због чега је саобраћај отежан.
Хроника
Двије несреће између Бањалуке и Котор Вароша
За сада нема информација да ли је неко у незгоди повријеђен, а на возилу је настала штета.
Возачи се позивају на опрез и да вожњу прилагоде условима на путу.
Најновије
Најчитаније
17
13
17
12
17
04
17
00
16
42
Тренутно на програму