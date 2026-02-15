Logo
Large banner

Возачи, опрез: Преврнуо се камион

Извор:

АТВ

15.02.2026

15:24

Коментари:

0
Преврнуо се камион на путу Приједор - Козарска Дубица
Фото: Вибер

Лоши временски проблеми задају главобоље возачима на бројним путевима, па се данас догодило неколико незгода.

Једна од њих десила се на путу Приједор - Козарска Дубица.

На овом путу дошло је до превртања камиона због чега је саобраћај отежан.

Несрећа код Челинца

Хроника

Двије несреће између Бањалуке и Котор Вароша

За сада нема информација да ли је неко у незгоди повријеђен, а на возилу је настала штета.

Возачи се позивају на опрез и да вожњу прилагоде условима на путу.

Подијели:

Тагови :

Саобраћајна несрећа

Камион

Приједор

Kozarska Dubica

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Несрећа код Челинца

Хроника

Двије несреће између Бањалуке и Котор Вароша

2 ч

0
Познато стање дјевојчице која је повријеђена у тешкој несрећи

Хроника

Познато стање дјевојчице која је повријеђена у тешкој несрећи

2 ч

0
Ердоан Моранкић

Хроника

Сахрањен младић који је страдао у трамвајској несрећи у Сарајеву

3 ч

0
Младић (21) аутомобилом слетио у ријеку, није му било спаса

Хроника

Младић (21) аутомобилом слетио у ријеку, није му било спаса

3 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

17

13

Туга у свијету спорта: Преминуо Горан Сукно

17

12

Познато када се изриче пресуда Симбаду из БиХ - осумњиченом за тероризам

17

04

Срби у сузама и страху због отетих цркава и гробова предака

17

00

Снијег је пао на Сретење: Ево шта то значи

16

42

Двије године била заробљена: Свједочење жене која је преживјела Епстајна

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner