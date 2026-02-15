Logo
Младић (21) аутомобилом слетио у ријеку, није му било спаса

Телеграф

15.02.2026

14:12

Младић (21) аутомобилом слетио у ријеку, није му било спаса
Фото: Танјуг/АП

На Ибарској магистрали у близини Љига синоћ је дошло до тешке саобраћајне несреће у којој је настрадао младић М.С. (21) из села Бабајиће код Љига.

- Младић је изгубио контролу над возилом, слетио је са коловоза и упао у ријеку Љиг. Настрадао је на лицу мјеста, даљом истрагом биће утврђено да ли се утопио или је узрок смрти јачина ударца, пошто је водостај ријеке Љиг тренутно доста низак - каже за РИНУ извор упознат са овим трагичним догађајем.

Марија Захарова

Свијет

Захарова о Зеленском: Неонациста који је уништио своју војску нешто говори Орбану

Даљом истрагом биће утврђене све околности ове саобраћајне несреће која се догодила на територији села Моравци.

