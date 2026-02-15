Младић (21) аутомобилом слетио у ријеку, није му било спаса

Извор:
Телеграф
15.02.2026
14:12
На Ибарској магистрали у близини Љига синоћ је дошло до тешке саобраћајне несреће у којој је настрадао младић М.С. (21) из села Бабајиће код Љига.
- Младић је изгубио контролу над возилом, слетио је са коловоза и упао у ријеку Љиг. Настрадао је на лицу мјеста, даљом истрагом биће утврђено да ли се утопио или је узрок смрти јачина ударца, пошто је водостај ријеке Љиг тренутно доста низак - каже за РИНУ извор упознат са овим трагичним догађајем.
Даљом истрагом биће утврђене све околности ове саобраћајне несреће која се догодила на територији села Моравци.
