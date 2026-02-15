СДС у Гацку преиспитује партнере: Пријети прекидом коалиције

Извор:
Општински одбор СДС-а у Гацку донио је закључке којима преиспитује дјеловање тамошњег ДНС-а.
У закључцима је СДС такође запријетио прекидом коалиције.
Њихове закључке преносимо у цјелости:
Општински одбор Српске демократске странке најоштрије осуђује једностране активности ДНС-а по питању најављеног „стампедо“ запошљавања у Јавним установама мимо коалиционог договора и сматра недопустивим анархична и неоснована запошљавања за која нису предвиђена средства у Буџету за 2026. годину. Због тога сматрамо да до даљњег треба обуставити сва најављена запошљавања те усаглашеним ставом политичких организација које чине власт у Општини Гацко доћи до најадекватнијих рјешења која прије свега морају бити заснована на усвојеном буџетском оквиру за 2026. годину.
Општински одбор СДС упозорава локални ДНС али и кадрове њихове политичке партије који обављају дужност директора Јавних установа да се мора поштовати Закон о фискалној одговорности као и Кривични законик Републике Српске јер су се Изјавом о фискалној одговорности коју су потписали под пуном материјалном и кривичном одговорности, обавезали да ће у потпуности поштовати фискална правила за које су предвиђене како прекршајне тако и кривичне норме.
Дакле, свако једнострано и незаконито запошљавање које буде извршено, моментално ће значити и прекид сваког коалиционог односа између СДС и ДНС.
Уколико се директори Јавних установа оглуше о горе наведене ставове, Општински одбор СДС Гацко задужује начелника Општине и Клуб одборника СДС-а да у Скупштини општине Гацко покрену процедуру њиховог разрјешења.
Уколико директори Јавних установа, новим запослењима, наруше принципе фискалне одговорности и ефикасног фискалног управљања те отпочну са стварањем обавеза изнад висине расположивих средстава утврђених Буџетом, Општински одбор СДС Гацко предлаже начелнику Општине да о свему уредно писменим путем обавијести Буџетску инспекцију али и поднесе пријаве надлежном Републичком тужилаштву.
Општински одбор СДС Гацко захтијева од начелника Општине да одмах у уторак 17. фебруара 2026, године о свему наведеном обавијести писменим путем све директоре Јавних установа и донесе мјеру о забрани запошљавања без претходног одобрења начелника Општине.
Општинска организација СДС Гацко посебно тражи од начелника Општине да формира радну групу која ће имати задатак да прати рад директора Јавних установа као и њихово свакодневно присуство у установама у којима су руководиоци.
Незадовољни лошим управљањем које је проузроковало велико незадовољство медицинског особља у Јавној установи "Др Саво Бумбић“, што је довело до потенцијалног ризика по питању пружања здравствене услуге нашим грађанима, СДС Гацко захтијева од ДНС-а уступање руководеће позиције у наведеној установи јер директор није показао адекватне способности за управљање овом и те како значајном установом.
Ови закључци ступају на снагу даном доношења.
