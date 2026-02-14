Након Томпсоновог концерта, осванули усташки симболи у Мостару

Извор:
На Партизанском спомен-гробљу у Мостару јутрос освануле нове поруке мржње и усташки симболи.
Хрватски историчар и публициста Драган Марковина навео је да је на зиду на улазу на гробље исписано "Југославија је мртва" и усташки симбол "У", као и да је графите прекречио.
Он је навао да су усташки графити исписани уочи Дана ослобођења Мостара у Другом свјетском рату који се обиљежава данас.
Марковина је подсјетио да је цијело Партизанско гробље покривено камерама које, како каже, очигледно ничему не служе.
Он је указао на друштвеним мрежама да су аутори графита фразу "Југославија је мртва" преузели од контроверзног хрватског пјевача Марка Перковића Томпсона.
Хроника
Грађани траже одговорност надлежних за трамвајску несрећу
Партизанско спомен-гробље у Мостару у потпуности је уништено 15. јуна 2022. године када је у ноћи разбијено око 700 спомен-плоча погинулих бораца народноослободилачког рата. Починиоци никада нису пронађени.
Ово гробље често је на мети вандала који га девастирају и исписују фашистичке симоболе.
Контроверзни хрватски пјевач Марко Перковић Томпсон на синоћњем концерту у Широком Бријегу извео је пјесму "Бојна Чавоглаве" уз усташки поздрав "За дом спремни!" који је публика заједно са њим углас узвикивала.
Наступ у дворани "Пецара" обиловао је иконографијом, симболима злогласне Независне Државе Хрватске и алузијама на ратне деведесете.
