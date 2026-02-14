Гаси се производња популарних телевизора

14.02.2026
15:23
Коментари:0
М САН група обавијестила је своје купце да се гаси производња VIVAX телевизора, чиме се у Ругвици поред Загреба затвара једини погон за склапање телевизора у Хрватској.
Производња се гаси након 13 година, а према незваничним сазнањима, разлози су стање на тржишту и снажан утицај великих свјетских произвођача попут Самсунга (Самсунг), ТЦЛ-а, Хисенса (Хисенсе) и других који су агресивно ушли у нижи цјеновни сегмент. Други кључни разлог је одлука компаније да се снажније окрене тржишту кућанских апарата и клима уређаја.
Подсјетимо, производња телевизора М САН групе у Ругвици покренута је 2013. године отварањем прве линије за склапање ЛЕД телевизора сопствене робне марке VIVAX, смјештене у логистичком центру компаније.
Имали велике планове
VIVAX је робна марка М САН групе настала 2003. године, која се до данас пробила на тржишта региона, западне Европе, Африке и Јужне Америке. Пројекат је представљен као риједак примјер организоване производње потрошачке електронике у Хрватској, с циљем јачања домаћег бренда након уласка земље у Европску унију.
Здравље
Проблем отечених ногу може се ефикасно ријешити уз лист купуса
Почетна инвестиција износила је око 380.000 евра, са капацитетом од приближно 84.000 уређаја годишње. У том периоду VIVAX је држао око осам одсто хрватског тржишта телевизора.
Кључна фаза развоја услиједила је 2015. и 2016. године, када је М САН уложио скоро 600.000 евра у нову производну линију и покренуо сопствену производњу ЛЕД екрана. Тиме је знатан дио процеса који се раније одвијао у Кини пресељен у Хрватску. Капацитет погона повећан је на 180.000 уређаја годишње, а уведена је и тзв. „чиста соба“ за склапање екрана са контролисаним условима влаге и чистоће ваздуха.
Владимир Бркљача, тадашњи водитељ програма, а данас члан Управе, наглашавао је да производња у Хрватској омогућава тестирање сваког појединачног уређаја и већу флексибилност у прилагођавању тржишту.
Раније напустили тржиште мобилних телефона
Ово није прва одлука М САН-а о повлачењу из одређеног сегмента. Компанија је раније производила паметне телефоне и таблете, али је тај сегмент угашен 2021. године због снажног раста кинеских произвођача који су доминирали у нижим цјеновним разредима.
Сљедећи технолошки искорак остварен је 2022. године представљањем VIVAX QLED серије на сајму ИФА у Берлину, али се чини да ни то није било довољно за опстанак поред глобалних гиганата. Излазак из сопствене производње телевизора и снажнија оријентација на кућне уређаје је очекивана, а званични став М САН групе биће објављен по добијању потврде, преноси Бизниинфо.
Здравље
2 ч0
Република Српска
2 ч0
Занимљивости
2 ч0
Република Српска
3 ч0
Економија
4 ч0
Економија
1 д0
Економија
1 д0
Економија
1 д0
Најновије
Најчитаније
17
40
17
36
17
30
17
24
17
16
Тренутно на програму