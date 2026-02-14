Logo
Large banner

Гаси се производња популарних телевизора

14.02.2026

15:23

Коментари:

0
Гаси се производња популарних телевизора
Фото: Unsplash

М САН група обавијестила је своје купце да се гаси производња VIVAX телевизора, чиме се у Ругвици поред Загреба затвара једини погон за склапање телевизора у Хрватској.

Производња се гаси након 13 година, а према незваничним сазнањима, разлози су стање на тржишту и снажан утицај великих свјетских произвођача попут Самсунга (Самсунг), ТЦЛ-а, Хисенса (Хисенсе) и других који су агресивно ушли у нижи цјеновни сегмент. Други кључни разлог је одлука компаније да се снажније окрене тржишту кућанских апарата и клима уређаја.

Подсјетимо, производња телевизора М САН групе у Ругвици покренута је 2013. године отварањем прве линије за склапање ЛЕД телевизора сопствене робне марке VIVAX, смјештене у логистичком центру компаније.

Имали велике планове

VIVAX је робна марка М САН групе настала 2003. године, која се до данас пробила на тржишта региона, западне Европе, Африке и Јужне Америке. Пројекат је представљен као риједак примјер организоване производње потрошачке електронике у Хрватској, с циљем јачања домаћег бренда након уласка земље у Европску унију.

Купус-270925

Здравље

Проблем отечених ногу може се ефикасно ријешити уз лист купуса

Почетна инвестиција износила је око 380.000 евра, са капацитетом од приближно 84.000 уређаја годишње. У том периоду VIVAX је држао око осам одсто хрватског тржишта телевизора.

Развој и инвестиције

Кључна фаза развоја услиједила је 2015. и 2016. године, када је М САН уложио скоро 600.000 евра у нову производну линију и покренуо сопствену производњу ЛЕД екрана. Тиме је знатан дио процеса који се раније одвијао у Кини пресељен у Хрватску. Капацитет погона повећан је на 180.000 уређаја годишње, а уведена је и тзв. „чиста соба“ за склапање екрана са контролисаним условима влаге и чистоће ваздуха.

Владимир Бркљача, тадашњи водитељ програма, а данас члан Управе, наглашавао је да производња у Хрватској омогућава тестирање сваког појединачног уређаја и већу флексибилност у прилагођавању тржишту.

Раније напустили тржиште мобилних телефона

Ово није прва одлука М САН-а о повлачењу из одређеног сегмента. Компанија је раније производила паметне телефоне и таблете, али је тај сегмент угашен 2021. године због снажног раста кинеских произвођача који су доминирали у нижим цјеновним разредима.

Сљедећи технолошки искорак остварен је 2022. године представљањем VIVAX QLED серије на сајму ИФА у Берлину, али се чини да ни то није било довољно за опстанак поред глобалних гиганата. Излазак из сопствене производње телевизора и снажнија оријентација на кућне уређаје је очекивана, а званични став М САН групе биће објављен по добијању потврде, преноси Бизниинфо.

Подијели:

Тагови :

televizor

proizvodnja

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Kupus

Здравље

Проблем отечених ногу може се ефикасно ријешити уз лист купуса

2 ч

0
Саво Минић добио повељу општине Вишеград

Република Српска

Минићу уручена повеља општине Вишеград

2 ч

0
Лутрија лото листић

Занимљивости

Како освојити џекпот на лутрији: Упутство за сваки знак хороскопа

2 ч

0
Новаковић Бурсаћ: У Сарајеву људи гину због дрвећа и трамваја, а они се баве Младеном Филиповићем

Република Српска

Новаковић Бурсаћ: У Сарајеву људи гину због дрвећа и трамваја, а они се баве Младеном Филиповићем

3 ч

0

Више из рубрике

Цазин добија нову фирму

Економија

Нова радна мјеста: У БиХ се гради погон на 3.500 квадрата

4 ч

0
Влада Републике Српске

Економија

Министарство финансија објавило позитивне вијести: Раст од 120 одсто

1 д

0
Са тржишта БиХ се повлаче одређене серије хране за бебе

Економија

Са тржишта БиХ се повлаче одређене серије хране за бебе

1 д

0
Прст у око Кини: Америка и Тајван потписали мегаспоразум

Економија

Прст у око Кини: Америка и Тајван потписали мегаспоразум

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

17

40

Осумњичен за насиље у породици: Затражен притвор за Лакташанина

17

36

Цвијановић: Састанак са Шекеринском манифестовао неразумијевање у БиХ

17

30

ChatGPT на удару: Милиони позивају на отказивање претплате

17

24

Аутомобил ударио у камион па у аутобус, има страдалих

17

16

Велика полицијска акција: Пали због спида, МДМА и више хиљада КМ

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner