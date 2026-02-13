Прст у око Кини: Америка и Тајван потписали мегаспоразум

Извор:
Амерички и тајвански званичници потписали су коначни трговински споразум према којем ће Вашингтон царину на увоз тајванске робе смањити на 15 одсто, док се Тајпеј обавезао на план укидања или снижавања намета на готово сву америчку робу.
Према одредбама споразума, Тајван се обавезао и да ће у периоду од 2025. до 2029. године куповати више америчких сировина и робе.
Између осталог, Тајван ће од америчких добављача набавити течни природни гас у вриједности од 44,4 милијарде долара, путничке авионе и моторе у вриједности од 15,2 милијарде долара, као и опрему и генераторе за електроенергетске мреже, поморску опрему и опрему за производњу челика у вриједности од 25,2 милијарде долара.
У коначном споразуму прецизирани су технички детаљи трговинског договора постигнутог у јануару, којим су америчке царине на тајванску робу, укључујући ону из сектора полупроводника, кључног за тајванску привреду, смањене са 20 одсто на 15 одсто.
Та одлука омогућила је Тајвану равноправно такмичење са Јужном Корејом и Јапаном, најближим азијским конкурентима за удио на америчком тржишту.
Ambassador Greer attended the signing of the U.S.-Taiwan Agreement on Reciprocal Trade under the auspices of the American Institute in Taiwan and @TECRO_USA.— United States Trade Representative (@USTradeRep) February 12, 2026
This groundbreaking deal enhances our supply chain resilience and furthers opportunities for American farmers, ranchers,… pic.twitter.com/KrnPLVrxfL
„У јануарском споразуму званични Тајпеј и тајванске компаније обавезали су се да ће уложити 250 милијарди долара у подстицање сектора полупроводника, енергетике и вјештачке интелигенције у САД, укључујући инвестицију вриједну 100 милијарди долара на коју се раније обавезао произвођач чипова TSMC. Тајванска влада гарантовала би још 250 милијарди долара улагања у САД“, рекао је амерички министар трговине Хауард Латник.
У финалној верзији споразума нису прецизирани детаљи о тим улагањима, али се наводи да ће канцеларија тајванског представника у САД сарађивати са америчким властима на постизању договора о додатним улагањима у изградњу нових погона и модернизацију старих „у стратешким високотехнолошким производним секторима, укључујући вјештачку интелигенцију, полупроводнике и напредну електронику“.
Споразумом ће одмах бити укинути тајвански царински намети до 26 одсто на увоз великог дијела америчких пољопривредних производа, укључујући говедину, млијечне производе и кукуруз. Програм предвиђа и да ће неке царине, укључујући тренутно важећи намет од 40 одсто на увоз свињске потрбушине и од 32 одсто на увоз шунке, бити само смањене, на 10 одсто.
У оквиру трговинског споразума Тајван ће уклонити нецаринске препреке на увоз моторних возила и прихватити америчке безбједносне стандарде за аутомобиле, медицинске производе и лијекове. Амерички трговински представник Џејмисон Грир рекао је у саопштењу да ће споразум америчким пољопривредницима, сточарима, рибарима, радницима и индустријалцима отворити нове могућности за извоз.
„Овај споразум изграђен је на темељу нашег дугогодишњег економског и трговинског односа са Тајваном и значајно ће повећати отпорност наших ланаца снабдијевања, посебно када је ријеч о високотехнолошким привредним гранама“, додао је Грир.
У периоду од јануара до новембра 2025. године амерички трговински дефицит у робној размјени са Тајваном био је готово двоструко већи него у истом периоду 2024. и износио је 126,9 милијарди долара, прије свега због снажног раста увоза висококвалитетних чипова за вјештачку интелигенцију, показали су подаци америчког статистичког завода.
