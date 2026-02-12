Интеграл инжењеринг тражи од Градске управе Клужа да уговор огласи ништавним

Извор:
Интеграл инжењеринг упутио је јуче Градској управи Клужа формални правни захтјев којим тражи да се огласи ништавним уговор којим је предвиђена обилазница око Клужа.
Подсјећамо, Интеграл инжењеринг тврди да су жртве преваре, а њихово саопштење преносимо у потпуности.
"Интеграл инжењеринг а.д. Лакташи упутио је 11.02.2024. године Градској управи Клуж-Напока формални правни захтјев којим тражи да се огласи ништавним Уговор бр. 498042/07.05.2025, закључен у оквиру поступка јавне набавке за пројекат изградње обилазнице код Клужа, вриједан 1,1 милијарду евра.
Интеграл инжењеринг захтијева од уговорног органа да хитно одустане од раскида уговора — који је правно недопустив у случају апсолутно ништавних уговора — те да у року од 10 радних дана покрене поступак утврђивања ништавности пред надлежним органима, као и да обавијести органе кривичног гоњења о фалсификовању документације и неовлашћеном коришћењу идентитета компаније.
У супротном, Интеграл инжењеринг ће покренути све расположиве правне мјере, укључујући тужбу за утврђивање ништавности, тужбу за накнаду штете, те одговарајуће пријаве, укључујући и пријаву Европској комисији.
(1) уговор је закључен са непостојећим уговорним субјектом — конзорцијум никада није био законски конституисан, а Интеграл инжењеринг је писаним путем изричито одбио свако учешће у таквом аранжману;
(2) оцјена понуде одабраног конзорцијума садржи озбиљне неправилности, укључујући контрадикторности у идентитету пуномоћника, пропуст провјере кривичних осуда, неприбављање пореских потврда и финансијске извјештаје са рачуноводствено немогућим подацима.
Провјерили смо, у границама наших могућности, наводе о учешћу Интеграл инжењеринга на још четири тендерска поступка у Румунији. Наводи су се показали тачним, због чега смо 09.02.2026. године допунили ранију кривичну пријаву новим сазнањима. Наручиоце посла у сва четири случаја обавијестили смо да Интеграл инжењеринг није дао сагласност и да није члан спорних конзорцијума.
Интеграл инжењеринг, као жртва преваре и оштећена страна, упутио је 12.02.2026. године писмо Скупштини општине Клуж са захтјевом да се оно прочита на сједници 16.02.2026. године, на којој ће се расправљати о даљим корацима у овом случају.
„ПРЕДМЕТ: Хитно обавјештење о криминалној злоупотреби идентитета компаније ‘Интеграл инжењеринг’ АД Лакташи у пројекту Обилазнице око Клужа (Centura Metropolitană Cluj)
Поштовани чланови Градске скупштине,
Обраћамо вам се у име компаније ‘Интеграл инжењеринг’ АД Лакташи, једне од водећих грађевинских компанија у југоисточној Европи, како бисмо Вас званично упознали са чињеницама које указују на то да је уговор за изградњу дионица 2 и 3 Метрополитанске обилазнице око Клужа резултат тешког кривичног дјела крађе идентитета и међународне преваре.
Одсуство уговорног односа: ‘Интеграл инжењеринг’ АД Лакташи никада није донио одлуку о учешћу у конзорцијуму са компанијом ‘Димекс-2000’ нити било којим другим партнером за наведени пројекат.
Документација Интеграл инжењеринга достављена на тендеру представља груби фалсификат, што смо документовали и о чему смо обавијестили Градску управу 24.11.2025. године. Обавијестили смо и да компанија никада није опуномоћила било кога да је заступа у спорном тендерском поступку, да подноси било какве документе, нити да преузима било какве уговорне обавезе, укључујући обавјештење да су фалсификати пуномоћ и копије путне исправе директорке Маје Прашталo. Лице по имену Драган Јаношевић, које се наводи као пуномоћник Интеграл инжењеринга, никада није било запослено у нашој компанији, нити је имало било какво овлашћење да нас заступа.
Наша компанија је још 19.09.2025. године упутила званичан допис Градској управи Клуж-Напока, Кабинету градоначелника, у којем смо јасно навели да је наш идентитет украден. Упркос томе, уговор је третиран као валидан, што је нанијело немјерљиву штету нашем међународном угледу.
‘Интеграл инжењеринг’ је о свему обавијестио и румунску Дирекцију за борбу против корупције (DNA), истражне и тужилачке органе Републике Српске и Босне и Херцеговине, као и Европску канцеларију за јавне набавке (EPPO).
– Тражимо пуну транспарентност у истрази о томе како је комисија за јавне набавке дозволила да фалсификована документација прође кроз процес верификације.
– Тражимо да се прекину све спекулације које доводе нашу компанију у везу са сумњивим активностима, јер смо ми у овом поступку искључиво оштећена страна.
– Позивамо Вас да инсистирате на поништавању уговора, јер уговор заснован на фалсификованим исправама и крађи идентитета ‘Интеграл инжењеринга’ не може бити раскинут — он је ништаван.
– Молимо Вас да инсистирате на ревизији свих уговора потписаних са „фантомским“ партнерима како би се заштитила средства из ЕУ фондова.
– Наша компанија је деценијама градила кредибилитет на највећим инфраструктурним пројектима у региону и нећемо дозволити да нас криминалне активности појединаца или организованих група увуку у скандале са криминалном или политичком позадином.
– Наш правни тим активно ради на овом случају и нећемо стати док не докажемо сваку тачку ове криминалне операције, због чега смо предузели све законске кораке пред босанскохерцеговачким, румунским и европским органима. Наш циљ је истина и заштита интегритета највећих инфраструктурних пројеката у региону.
Инсистирамо да се наша упозорења и докази о фалсификатима третирају као приоритет у поступању Града Клужа.
Уколико је могуће, вољели бисмо да ово писмо буде јавно прочитано на сједници Градског вијећа.“
Тренутно на програму