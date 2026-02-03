Афера тешка милијарду евра тресе Румунију – спомиње се и компанија из БиХ

Извор:
Афера тешка више од милијарду евра потреса Румунију, а у њеном средишту су компаније из те земље, као и из Бугарске и БиХ. Због спора међу компанијама и сумњи у фалсификовање докумената, покренута је и кривична истрага.
Компанија из БиХ је „Интеграл инжењеринг“ из Лакташа, у којој за Bloomberg Adriju тврде да су жртва преваре.
Градска управа Клужа (Cluj-Napoca), према доступним подацима, у фебруару 2025. године, на тендеру за пројектовање и изградњу дионице два Метрополитанске обилазнице, посао је додијелила конзорцијуму који чине компаније Dimex-2000 Company, Hydrostroy AD и „Интеграл инжењеринг“.
Уговор за другу дионицу обилазнице потписан је у мају 2025. године, а вриједност уговора са ПДВ-ом прелази 1,1 милијарду евра.
Спорно је то што се компанија „Интеграл инжењеринг“ нашла у послу за који тврди да на њему није ни конкурисала.
„Потврђујемо да је у току међународни истражни поступак због фалсификовања докумената ‘Интеграл инжењеринга’ и покушаја преваре у вези са изградњом аутопута на обилазници Клуж-Напока. ‘Интеграл инжењеринг’ је одмах по сазнању о преварним радњама обавијестио наручиоца посла, надлежно тужилаштво у Румунији, европског тужиоца, а потом све пријавио надлежним истражним органима у Републици Српској и СИПА“, истичу за Bloomberg Adriju у компанији „Интеграл инжењеринг“.
Наводе да је њима непознато и од „Интеграла“ неовлашћено лице приложило фалсификовану документацију за потребе тендера, а затим потписало уговор о учешћу „Интеграла“ у конзорцијуму са компанијама Dimex 2000 (Румунија) и Hydrostroy (Бугарска), што је на крају довело до потписивања извођачког уговора са наручиоцем посла 7. маја 2025. године.
„У овом тренутку ‘Интеграл’ очекује да истрага утврди улоге укључених правних и физичких лица у ову превару и покрене одговарајуће, законом утврђене, поступке. Одлучни смо да заштитимо углед компаније“, поручили су из „Интеграла“.
Иоан Скурту, заступник и сувласник компаније Dimex 2000, изјавио је да је ријеч о правном спору за који се нада да ће бити разјашњен ове седмице.
„Проблем је у томе што неки чланови фирме ‘Интеграл’ не признају остале, оне који су потписали уговор о конзорцијуму за реализацију обилазнице. Ми имамо нотарски акт за конзорцијум, односно покривени смо. Уколико се проблем не разјасни, покренућемо судски поступак“, рекао је Скурту у понедјељак, преноси медиј Cluj24.
На питања Bloomberg Adrije о спору, кривичној истрази и будућности пројекта из компаније Dimex нису одговорили.
У „Интегралу“, поводом нотарског уговора који помиње власник румунске компаније, истичу да нико од њихових власника или директора никада ништа није потписао, нити је дао пуномоћ било коме да потпише наведени уговор о конзорцијуму.
Наглашавају да је „Интеграл“ искоришћен на основу фалсификоване документације, јер без њиховог учешћа на овом тендеру Dimex не би прошао, будући да нема потребне лиценце за извођење пројекта, које „Интеграл“ посједује.
Градска управа Клужа (Cluj-Napoca) привремено је обуставила радове на обилазници због спора између извођача, објавио је у петак румунски медиј Gazeta de Cluj.
Из Градске управе Клужа навели су да је избио правни спор између два члана конзорцијумa, те да из документације није јасно да ли тај спор утиче на валидност поступка додјеле уговора.
„Имајући у виду чињеницу да је у току и кривична истрага у вези са спором између чланова конзорцијумa и импликацијама које спор може имати на уговор, компанији која врши надзор (Асоцијација Venturo Investment SRL – AE Dozoring s.r.o.) наложено је да привремено обустави извршење уговора“, навели су из Градске управе Клужа.
Истичу да спор између чланова конзорцијумa нема везе са Градском управом Клужа нити са начином на који град реализује пројекат, али може утицати на реализацију уговора за обилазницу.
Раније је, 20. јануара ове године, румунски медиј Ziua de Cluj објавио да Градска управа Клужа тражи адвокате (вриједност уговора 50.000 евра) за консултације, асистенцију и заступање поводом спора између компанија које треба да раде на Метрополитанској обилазници.
Градоначелник Клужа Емил Бок о томе је говорио и на сједници Градског вијећа.
„Зашто се свађају? Не могу рећи више о природи спора, јер не знам. Овлашћене државне власти имају задатак да истраже. У овом тренутку оне посједују сву потребну документацију“, рекао је Бок, преноси Ziua de Cluj.
Он је нагласио да су представници извођача позвани на сједницу Градског вијећа 20. јануара 2026. године ради давања званичних појашњења, али су одговорили да не могу прихватити позив.
Због тога Градска управа Клужа намјерава да ангажује додатну правну експертизу.
„Морамо знати да ли ризикујемо или не европска средства, јер радови морају бити плаћени. До сада ништа није плаћено, што је позитивна страна. Али рок се приближава и морамо знати шта да радимо. Потребна нам је експертиза највеће правне прецизности“, навео је градоначелник.
Локални одборник УСР-а Пол Хелмер истиче да привремена обустава уговора за Метрополитанску обилазницу Клужа представља неопходну мјеру финансијске заштите, с обзиром на то да је валидност конзорцијумa оспорена пред судом, а у току је и кривична истрага.
Према његовим ријечима, наставак радова у оваквим околностима изложио би град значајним ризицима – од незаконитих плаћања и губитка националног и европског финансирања до парница које би могле трајно блокирати пројекат.
Хелмер, ипак, наглашава да је одлука донесена прекасно, јер је спор између чланова асоцијације познат још од септембра, а информације тада нису благовремено достављене Градском вијећу нити јавности, преноси медиј Actual de Cluj.
Он је позвао Градску управу да апелује на фирме да размотре и споразумни раскид уговора, уколико се правна ситуација брзо не разјасни, како се не би угрозио пројекат мобилности који грађани Клужа чекају годинама.
Занимљиво је да се у извјештајима о додјели тендера наводи да је „Интеграл инжењеринг“ из Црне Горе, иако му је сједиште у Босни и Херцеговини.
У „Интегралу“ наводе да су некада имали компанију у Црној Гори, али да је она угашена прије више година.
