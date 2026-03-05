Logo
Large banner

Ђокић за АТВ: Више од 1.000 држављана БиХ се пријавило за евакуацију из Емирата

Аутор:

АТВ

05.03.2026

11:18

Коментари:

0
Ђокић за АТВ: Више од 1.000 држављана БиХ се пријавило за евакуацију из Емирата
Фото: АТВ

Амбасадор БиХ у Уједињеним Арапским Емиратима (УАЕ) Бојан Ђокић рекао је за АТВ ће данас у поподневним часовима бити реализован лет из Дубаија за Сарајево са 156 држављана БиХ.

Редован лет је планиран за 15:45 часова.

Лет из Дубаија за Сарајево био је планиран јуче, али је отказан.

Конаковић и Хелез

БиХ

Министарства Конаковића и Хелеза ће ''попити и појести'' милион КМ

"Ту ће бити путници који ће летјети за Сарајево који су требали летјети у суботу, понедјељак и јуче", рекао је Ђокић.

Он је истакао да у Емиратима борави 1.000 држављана БиХ који су се пријавили за евакуацију.

"Знаћемо вечерас хоће ли Флај Дубаи имати лет и сутра или прекосутра", рекао је Ђокић.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Бојан Ђокић

Дубаи вести

Амбасада БиХ у УАЕ

авион

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Ронилац

Свијет

Јутарње пливање претворило се у кошмар: Морски пас напао рониоце

1 ч

0
Сергеј Лавров

Свијет

Лавров: Споразуми из Енкориџа полазна тачка за преговоре о Украјини

2 ч

0
Црногорски поморци са бродова из Ормуског мореуза траже помоћ

Свијет

Црногорски поморци са бродова из Ормуског мореуза траже помоћ

2 ч

0
Орбан: Уцјене Кијева се морају одбити силом

Свијет

Орбан: Уцјене Кијева се морају одбити силом

2 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

13

04

Уређај који морате одмах искључити из утичнице када почне да грми: Није телевизор

12

53

Познато када почиње исплата пензија у Српској

12

50

Заплијењена роба за интернет продају у вриједности 205.000 КМ

12

42

Џастин Тимберлејк поднио тужбу: Тај видео ће ми уништити живот

12

42

Битно: О санацији лоших путева у Српској

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner