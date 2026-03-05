Ђокић за АТВ: Више од 1.000 држављана БиХ се пријавило за евакуацију из Емирата

Аутор:АТВ
05.03.2026
11:18
Коментари:0
Амбасадор БиХ у Уједињеним Арапским Емиратима (УАЕ) Бојан Ђокић рекао је за АТВ ће данас у поподневним часовима бити реализован лет из Дубаија за Сарајево са 156 држављана БиХ.
Редован лет је планиран за 15:45 часова.
Лет из Дубаија за Сарајево био је планиран јуче, али је отказан.
БиХ
Министарства Конаковића и Хелеза ће ''попити и појести'' милион КМ
"Ту ће бити путници који ће летјети за Сарајево који су требали летјети у суботу, понедјељак и јуче", рекао је Ђокић.
Он је истакао да у Емиратима борави 1.000 држављана БиХ који су се пријавили за евакуацију.
"Знаћемо вечерас хоће ли Флај Дубаи имати лет и сутра или прекосутра", рекао је Ђокић.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
13
04
12
53
12
50
12
42
12
42
Тренутно на програму