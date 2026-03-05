Јутарње пливање претворило се у кошмар: Морски пас напао рониоце

Аутор:АТВ
Нови стравичан напад морског пса догодио се у аустралским водама и то на Великом кораљном гребену, највећој живој структури на планету.
Мушкарац у педесетим годинама пливао је уз обалу Квинсланда око 8 сати ујутро када га је морски пас изненада и брутално напао.
Заједно с двојицом пријатеља ронио је с маском и дисалицом на западној страни острва Лејди Елиот, у близини истоименог еколошког ресорта.
Тројац је након напада успио допливати натраг до обале и обавијестити особље ресорта о угризу. Хеликоптером је превезен у болницу у Бундабергу, а његово стање је стабилно.
Портпарол хитне медицинске службе Квинсленда изјавила је да је мушкарац у нападу задобио дубоку раздеротину на руци те површинске посјекотине на трбуху и шаци.
Због инцидента затворене су западне зоне за роњење око отока Лејди Елиот до даљњега. Још није познато о којој је врсти морског пса ријеч.
Ове је године Аустралију погодио низ напада морских паса, преноси Дневник.хр.
