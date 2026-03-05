Logo
Министарства Конаковића и Хелеза ће ''попити и појести'' милион КМ

Аутор:

АТВ

05.03.2026

11:17

Коментари:

0
Елмедин Конаковић и Зукан Хелез
Фото: Screenshot / YouTube

Министарство спољних послова БиХ добиће додатних 200.000 КМ или чак 40 одсто више средстава за репрезентацију него што има сада.

Савјет министара БиХ припремио је нови Правилник о кориштењу средстава за репрезентацију којим се министарству на чијем челу је Елмедин Конаковић за ове намјене умјесто досадашњих 500.000 даје 700.000 КМ, пише портал "Капитал".

Дини и Зукану највише пара

Према новом правилнику, све институције на нивоу БиХ имају право на исти износ средстава за репрезентацију, осим министарства спољних послова које добија 40 одсто више пара.

ЦИК сједница

Република Српска

ЦИК разријешио Миодрага Мишића дужности, мијења га Далибор Панић

Послије Конаковићевог министарства, највише средстава за репрезентацију има министарство одбране. Први човјек овог министарства Зукан Хелез на располагању има 330.000 КМ, док остали министри у Савјету министара за иће и пиће имају по 60.000 КМ.

Када је ријеч о осталим институцијама, Генерални секретаријат Савјета министара БиХ укључујући Кабинет предсједавајућег за репрезентацију има 90.000 КМ, а по 35.000 имају Управа за индиректно опорезивање, те безбједносне агенције на нивоу БиХ – Сипа, Гранична полиција и Дирекција за координацију полицијских тијела.

Високи судски и тужилачки савјет има право на 30.000, а Суд и Тужилаштво БиХ на по 20.000 КМ, док већина преосталих институција уз неколико изузетака за репрезентацију има на располагању од 4.000 до 6.000 КМ.

Поклони

Новим правилником регулисано је и питање поклона намијењених запосленима у институцијама. Правилник каже да руководилац, замјеник руководиоца, савјетник, државни службеници и запосленици не могу примити поклоне чија вриједност прелази 300 КМ од једног дародавца у периоду од једне године, као и да не могу примати новац, чек или други вриједносни папир без обзира на износ.

licna karta лична карта возачка дозвола документа

Друштво

ИДДЕА апелује на грађане: Обавезно провјерите документе

"Ако вриједност поклона прелази износ од 300 КМ, примаоци су дужни да одбију поклон или да га намијене институцији“, каже правилник.



Подијели:

Тагови :

Зукан Хелез

Елмедин Конаковић


