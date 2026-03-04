Logo
Сарајево ћути, Српска наставља дипломатски поход

АТВ

04.03.2026

19:34

Жељка Цвијановић састала се у Бијелој кући са Џеродом Ејгеном извршним директором Националног савјета за енергетску доминацију САД
Фото: Инстаграм/zeljka.cvijanovic

Док је сарајевска политичка елита растргана између Техерана и Вашингтона, српско руководство наставља сигуран дипломатски поход чему свједочи нова посјета српског члана Предсједништва БиХ Жељке Цвијановић Америци.

Сарајевска политика је растргана између Техерана и Вашингтона. Док ћуте Елмедин Конаковић и Денис Бећировић о ситуацији на Блиском истоку, српско руководство са јасним ставовима наставља свој дипломатски поход. Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић поново је у Америци гдје наставља комуникацију са најважнијим људима из администрације Доналда Трампа.

Цвијановић се Вашингтону састала са Џеродом Ејгеном, високим званичником у администрацији Доналда Трампа који обавља функцију извршног директора Националног савјета за енергетску доминацију.

Цвијановић се у Бијелој кући састала и са Чарлсом Меклофлином, специјалним помоћником предсједника Доналда Трампа и вишим директором за Европу и Русију у Савјету за националну безбједност САД.

Посљедњи од састанака био је са представницима утицајних јеврејских организација Б’наи Брит.

Сарајево изгубљено на релацији Техеран - Вашингтон

Актуелна сарајевска политичка елита и даље се није изјашњавала о дешавањима на Блиском истоку. Разапети између идеолошки блиског Техерана, а у страху од Вашингтона, званична дипломатија БиХ није проговорила ни ријеч о ситуацији на Блиском истоку, осим да раде на организацији транспорта држављана БиХ.

Федерални медији осудили су Дениса Бећировића и Елмедина Конаковића због "тишине" током дешавања на Блиском истоку називајући овај тренутак пресудним.

Ћутање у овом тренутку медији у ФБиХ су оцијенили као опасност, не само због зависности Бошњака од западне политичке и безбједносне архитектуре, него и због српског дјеловања на међународној сцени. Српски члан Предсједништва Бих Жељка Цвијановић у мјесец дана два пута је боравила у Вашингтону, а у исто вријеме у Бањалуци је боравио Мајк Флин, бивши савјетник за националну безбједност и близак сарадник Доналда Трампа.

Страхују да ће вакуум који је направила бошњачка дипломатија попунити ентитетски лидери или регионалне силе.

Жељка Цвијановић

Вашингтон

Елмедин Конаковић

