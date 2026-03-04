Сарајево ћути, Српска наставља дипломатски поход

Аутор:АТВ
Док је сарајевска политичка елита растргана између Техерана и Вашингтона, српско руководство наставља сигуран дипломатски поход чему свједочи нова посјета српског члана Предсједништва БиХ Жељке Цвијановић Америци.
Сарајевска политика је растргана између Техерана и Вашингтона. Док ћуте Елмедин Конаковић и Денис Бећировић о ситуацији на Блиском истоку, српско руководство са јасним ставовима наставља свој дипломатски поход. Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић поново је у Америци гдје наставља комуникацију са најважнијим људима из администрације Доналда Трампа.
Цвијановић се Вашингтону састала са Џеродом Ејгеном, високим званичником у администрацији Доналда Трампа који обавља функцију извршног директора Националног савјета за енергетску доминацију.
Цвијановић се у Бијелој кући састала и са Чарлсом Меклофлином, специјалним помоћником предсједника Доналда Трампа и вишим директором за Европу и Русију у Савјету за националну безбједност САД.
Посљедњи од састанака био је са представницима утицајних јеврејских организација Б’наи Брит.
Актуелна сарајевска политичка елита и даље се није изјашњавала о дешавањима на Блиском истоку. Разапети између идеолошки блиског Техерана, а у страху од Вашингтона, званична дипломатија БиХ није проговорила ни ријеч о ситуацији на Блиском истоку, осим да раде на организацији транспорта држављана БиХ.
Федерални медији осудили су Дениса Бећировића и Елмедина Конаковића због "тишине" током дешавања на Блиском истоку називајући овај тренутак пресудним.
Ћутање у овом тренутку медији у ФБиХ су оцијенили као опасност, не само због зависности Бошњака од западне политичке и безбједносне архитектуре, него и због српског дјеловања на међународној сцени. Српски члан Предсједништва Бих Жељка Цвијановић у мјесец дана два пута је боравила у Вашингтону, а у исто вријеме у Бањалуци је боравио Мајк Флин, бивши савјетник за националну безбједност и близак сарадник Доналда Трампа.
Страхују да ће вакуум који је направила бошњачка дипломатија попунити ентитетски лидери или регионалне силе.
