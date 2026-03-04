Нове "интервенције" - старе ране: Пријети ли опасност од терористичких напада?

Аутор:Кристина Секерез
04.03.2026
19:23
Нове интервенције - старе ране. Ако би потрајали, сукоби на Блиском истоку пријете да покрену још један талас избјеглица.
Док се геополитичке тензије распламсавају, границе би могле да постану уско грло за хиљаде људи у потрази за спасом.
"Ако се рат настави у Ирану, сигурно ће бити покренут велики талас избјеглица. Замислите да ако 4-5 милиона Иранаца крене да бјежи, па гдје ће да бјежи? Бјеже према Европи. Имам утисак да је ту мало стратегија Запада заборавила да када на неки народ падају бомбе да не мора да значи да ће се они окренути против свог режима, него да ће бити много већа хомогенизација тог народа који ће свој бијес и мржњу да усмјери према онима који на њих бацају бомбе", каже Жарко Ракић, спољнополитички коментатор.
Ако до њега дође, тај талас би могао свашта да избаци на просторе које захвати. Терористи увијек користе прилике да се у мутним ситуацијама дочепају одређених територија.
„Ми морамо бити спремни, у случају да дође до тога, јер смо до сада показали као БиХ неспособност да заштитимо своје границе од неконтролисаних улазака, то би већ сада био аларм са све безбједносне службе и органе власти безбједности и све друге на нивоу БиХ да се изврши детаљна анализа, да се направе планови како спријечити неконтролисане уласке и како обезбиједити да не дођу да се са рецимо реалним и регуларним избјеглицама провуку и терористи и они који имају потпуно другачије, зле и лоше намјере", каже Слободан Жупљанин, стручњак за безбједност.
Не може се искључити ни могућност буђења „успаваних ћелија“.
„Није искључити, али за сада не постоје такве назнаке да би се такве ствари могле догађати, али то не значи да већ сутра ујутру не могу да се догоде, да се десе. Због тога опрез и будност морају бити подигнути на максимално могући ниво", каже Жупљанин.
Свијет и Европа треба да размисле о опасностима које доноси радикални ислам, категоричан је амерички генерал Мајкл Флин.
"Поготово у нашој земљи, у Америци, користе се наша права, право број један је заштита религијских идеја и религије, али то је политичка филозофија која има свој закон и систем управљања. Ја сам католик и не видим да ће католици изаћи из својих цркава и отићи у неки кафић или ресторан и почети да пуцају по свима. То се не дешава, тако да, ова битка је глобална", каже Флин.
Стручњаци у Њемачкој процјењују ризик спонтаних појединачних напада и активације успаваних ћелија релативно високим. И америчке власти упозоравају на повећане пријетње нападима „усамљених вукова“ и активацијом успаваних ћелија.
