Требиње под надзором, нови систем открива пожар при првом диму

Теодора Бјелогрлић

04.03.2026

20:24

Требиње под надзором, нови систем открива пожар при првом диму
Фото: АТВ

Како би се стало у крај пожарима који годинама пустоше југ Српске, у Требиње је стигао нови аутоматизовани систем за рано откривање пожара, који ће омогућити ефикаснију интервенцију ватрогасних јединица и смањити ризик од материјалне штете и људских жртава.

Соба у којој се пожари виде и прије него што их ико на терену примијети. На екранима види се сваки педаљ града подно Леотара. Два сензора и три камере прате простор у пречнику од 20 километара. Систем ради без паузе.

"Ради по принципу скенирања хоризонта 360 степени. Постављена су два сензора, један на планини Леотар и на брду Хумац, који покрива нижи дио општине. Чим сензор региструје било какав дим или пламен нама даје аларм. Одмах добијемо локацију гдје се тачно налази пламен", каже Срђан Вучинић, из Градског оперативног центара.

А када оперативци лоцирају пожар, са јасним размјерама и адресом, шаљу ватрогасним екипама. То ће нам много значити, кажу ватрогасци, који годинама воде битку са временом и неприступачним тереном.

"Он покрива читав терен у Требињу и шире. Лоцира на вријеме пожар. Много ће нам помоћи, јер нама важно да знамо колика је размјера пожара кад дођемо на терен", рекао је Милош Вучуревић, командир ватрогасног друштва „Ластва“.

Ипак, највећи кривац што Херцеговина током љета гори у диму је људски фактор. Зато ће камере лоцирати и онога ко стоји иза пожара. Ово је само почетак, каже оперативац Срђан. У плану је постављање још два сензора, како би се покрила територија око Билећког језера и удаљенијих требињских села.

"Свако паљење на подручју општине ће бити видљиво. Сваки дим ће бити видљив и грађани би требали да знају да су обавезни да пријаве то. Ако се дим отме контроли ми ћемо примијетити и реаговати. Онда ће сносити и они посљедице, ако нису пријавили претходно паљење. Знаће се ко је палио и одакле је кренуо пожар", каже Вучинић.

Сада је нови систем за рано откривање пожара на тесту, баш као и јужњаци. Надлежни апелују на одговорност и да се паљење ватре на отвореном одмах мора пријавити. Само тако могу се спречити катастрофалне сцене пожара које су претходних година пустошиле југ Српске.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Требиње

пожар

