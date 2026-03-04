Нови послови у БиХ: Уведено 30 нових занимања - од водитеља друштвених мрежа до ЦНЦ програмера

Извор:
Влада Федерације Босне и Херцеговине, на приједлог Федералног завода за статистику, донијела је у сриједу, 4. марта, Одлуку о допуни Одлуке о класификацији занимања у Федерацији БиХ. Овом одлуком се допуњује Шифарски попис занимања са 30 нових.
Иначе, класификација занимања је обавезан статистички стандард који су дужни примјењивати сви органи власти, привредна друштва, установе и друга правна лица у Федерацији БиХ, која врше евидентирање, прикупљање, обраду, анализирање, пријенос и исказивање статистичко-аналитичких података битних за праћење стања и кретања на социјално-економском подручју.
У разлозима за доношење Одлуке наводи се да је Федерални завод за статистику након проведених консултација са институцијама које учествују у изради Класификација занимања (Агенција за државну службу ФБиХ, Федерално министарство образовања и науке, Федерално министарство рада и социјалне политике, Федерални завод ПИО/МИО, Федерални заводу здравственог осигурања, Федерални завод за запошљавање, Порезна управа ФБиХ и Завод за јавно здравство ФБиХ) припремио Приједлог допуне Одлуке са дефинисањем шифре и описа за 30 нових занимања.
Ради се о сљедећим занимањима: агрометеоролог, руководилац службе за стамбено управљање и одржавање, инжењер заштите од пожара, стручњак за успостављање и одржавање ГИС-а, доктор ургентне медицине, здравствени нутрициониста, инжењер медицинско-лабораторијске дијагностике, професор демократије, професор естетике, асистент у настави, наставник демократије, наставник њемачког језика, наставник турског језика
Такође ту су и занимања: водитељ друштвених мрежа, руководилац јединице за интерну ревизију, интерни ревизор, економиста туризмолог, криминалистички вјештак за дактилоскопску идентификацију, социјални стручњак за рад са старијим особама - геронтолог, техничар соларних система, туристички и хотелијерски техничар, медицински биохемичар, лабораторијско-санитарни техничар, пројектант одјеће на рачунару, техничар мултимедије, техничар web дизајна, оператор за криптозаштиту и обраду података са радара, инсталатер фотонапонских система, ЦНЦ оператер и ЦНЦ програмер.
