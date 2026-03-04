Суспендован Душан Алимпијевић!

Извор:
Нема краја лошим вијестима за српског селектора Душана Алимпијевића, па је послије дуплог пораза "орлова" од Турске добио још једну разочаравајућу.
Ипак, сада није ријеч о националном тиму, већ контроверзној утакмици између Бешикташа и Фенербахчеа, одиграној у финалу купа Турске.
Алимпијевић грми послије пораза у финалу Купа: "Ја ово више не могу да прихватим, не морам да радим!"
Европски шампион је славио и подигао пехар, али је суђење донијело много незадовољства, због чега је селектор Србије говорио без маске на конференцији за медије.
Признао је тада да се чак сусрео "очи у очи" са арбитром који је његовом тиму наштетио.
“У првом полувремену смо шутнули шест слободних бацања, осам у другом. Они имају преко 30 слободних бацања. Пустите нас да играмо. Не морам да будем тренер у турској лиги. Могу да сједим и гледам утакмице”, рекао је Алимпијевић, што се одразило на санкције.
Дисциплинска комисија турске Федерације је суспендовала Алимпијевића, па неће моћи да води екипу на наредна два меча, док ће морати да плати укупно 680.000 турских лира, односно око 13 хиљада европских новчаница.
Истина, суспензија је могла да буде и већа, али је смањена због писане одбране Душана Алимпијевића, јер је признао кривицу и покајао се, па ће платити мањи износ.
Међутим, првобитно је суспендован на три утакмице, али ће пропустити само два дуела.
