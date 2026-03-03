Пораз кошаркаша Студента од Приморја

Аутор:Никола Лучић
03.03.2026
22:13
Коментари:0
Кошаркаши Студента поражени су од Приморја резултатом 96:93 у утакмици осмог кола АБА 2 лиге.
Овим поразом тим Бориса Јокановића завршио је учешће у другом по јачини регионалном такмичењу, а коначан биланс је двије побједе и шест пораза.
У утакмици која није имала резултатски значај Студент је боље отворио сусрет, веома брзо отишао и на двоцифрену разлику, али су гости успјели да смање заостатак до краја првог
полувремена.
Веома изједначена борба виђена је у наставку у којем је Приморје искористило шири ростер за коначну побједу у Александровцу.
Најефикаснији у побједничком тиму, који такође неће играти у плеј-офу, био је Огњен Мићовић са 24 поена. Студент је предводио Стефан Милошевић са 27.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Кошарка
2 ч0
Кошарка
6 ч1
Кошарка
16 ч0
Кошарка
16 ч0
Најновије
Најчитаније
23
10
23
08
23
05
22
49
22
48
Тренутно на програму