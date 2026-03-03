Logo
Пораз кошаркаша Студента од Приморја

Аутор:

Никола Лучић

03.03.2026

22:13

Коментари:

0
Утакмица КК Приморје и КК Студент
Фото: АТВ

Кошаркаши Студента поражени су од Приморја резултатом 96:93 у утакмици осмог кола АБА 2 лиге.

Овим поразом тим Бориса Јокановића завршио је учешће у другом по јачини регионалном такмичењу, а коначан биланс је двије побједе и шест пораза.

У утакмици која није имала резултатски значај Студент је боље отворио сусрет, веома брзо отишао и на двоцифрену разлику, али су гости успјели да смање заостатак до краја првог

полувремена.

Веома изједначена борба виђена је у наставку у којем је Приморје искористило шири ростер за коначну побједу у Александровцу.

Најефикаснији у побједничком тиму, који такође неће играти у плеј-офу, био је Огњен Мићовић са 24 поена. Студент је предводио Стефан Милошевић са 27.

Коментари (0)
