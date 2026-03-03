Јокић спасио Денвер, Мареј убацио 45 поена

Извор:
Кошаркаши Денвера савладали су Јуту резултатом 128:125 у неизвјесној завршници, а јунак тријумфа био је Џамал Мареј који је постигао чак 45 поена и погодио одлучујућа слободна бацања.
Нагетси су успјели да одбију налет десеткованог тима из Солт Лејк Ситија, иако је домаћин имао прилику да преокрене у самој завршници.
Кључни тренутак догодио се 16,3 секунде прије краја када је над Николом Јокићем досуђен шести фаул, али је после дуге видео провјере одлука промијењена и ситуација окарактерисана као блокада.
Тако је Јута остала без два слободна бацања која би могла да донесу вођство.
Јокић је сусрет завршио са 22 поена и 12 скокова, а у завршници је био прецизан са линије пенала – 6,1 секунду прије краја погодио је оба слободна бацања.
У посљедњем нападу Кијонте Џорџ је покушао шут за три поена, али није био прецизан, па је Денвер сачувао побједу.
Мареј је био незаустављив, посебно у трећој четвртини када је убацио 18 поена и погодио пет тројки, чиме је погурао Нагетсе до вођства 100:93 пред посљедњих 12 минута.
Меч је завршио са шутом 13/19 из игре, уз осам погођених тројки, али и седам изгубљених лопти.
Због повреде скочног зглоба изостао је Кем Џонсон, али су допринос дали Џулијан Стротер са 15 и Јонас Валанчунас са 13 поена.
На другој страни, Џорџ је у свом другом мечу по повратку након паузе због повреде зглоба одиграо сјајно и убацио 36 поена уз шут 14/22 из игре и четири тројке.
Његово закуцавање на 2:13 до краја донијело је Јути предност 122:118.
Иако су Лаури Марканен и још неколико најбољих играча тима ван строја због повреда, Џезерси ниједног тренутка нису дозволили Денверу да се одлијепи на двоцифрену разлику. Кајл Филиповски је постигао 19, а Ејс Бејли 18 поена за Јуту, која је доживела шести узастопни пораз.
Денвер је, са друге стране, у овај дуел ушао након три пораза у четири меча, укључујући и неуспјех против Минесоте дан раније, а згуснут распоред оставио је трага, посебно у моментима када је Јокић био на клупи.
Ипак, захваљујући инспирисаном Мареју, Нагетси су успјели да изађу као побједници.
