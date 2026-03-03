Logo
Јокић спасио Денвер, Мареј убацио 45 поена

Извор:

Агенције

03.03.2026

07:49

Никола Јокић
Фото: Tanjug/AP Photo/Tyler Tate

Кошаркаши Денвера савладали су Јуту резултатом 128:125 у неизвјесној завршници, а јунак тријумфа био је Џамал Мареј који је постигао чак 45 поена и погодио одлучујућа слободна бацања.

Нагетси су успјели да одбију налет десеткованог тима из Солт Лејк Ситија, иако је домаћин имао прилику да преокрене у самој завршници.

Кључни тренутак догодио се 16,3 секунде прије краја када је над Николом Јокићем досуђен шести фаул, али је после дуге видео провјере одлука промијењена и ситуација окарактерисана као блокада.

Тако је Јута остала без два слободна бацања која би могла да донесу вођство.

Јокић је сусрет завршио са 22 поена и 12 скокова, а у завршници је био прецизан са линије пенала – 6,1 секунду прије краја погодио је оба слободна бацања.

У посљедњем нападу Кијонте Џорџ је покушао шут за три поена, али није био прецизан, па је Денвер сачувао побједу.

Мареј је био незаустављив, посебно у трећој четвртини када је убацио 18 поена и погодио пет тројки, чиме је погурао Нагетсе до вођства 100:93 пред посљедњих 12 минута.

Меч је завршио са шутом 13/19 из игре, уз осам погођених тројки, али и седам изгубљених лопти.

Због повреде скочног зглоба изостао је Кем Џонсон, али су допринос дали Џулијан Стротер са 15 и Јонас Валанчунас са 13 поена.

На другој страни, Џорџ је у свом другом мечу по повратку након паузе због повреде зглоба одиграо сјајно и убацио 36 поена уз шут 14/22 из игре и четири тројке.

Његово закуцавање на 2:13 до краја донијело је Јути предност 122:118.

Иако су Лаури Марканен и још неколико најбољих играча тима ван строја због повреда, Џезерси ниједног тренутка нису дозволили Денверу да се одлијепи на двоцифрену разлику. Кајл Филиповски је постигао 19, а Ејс Бејли 18 поена за Јуту, која је доживела шести узастопни пораз.

Денвер је, са друге стране, у овај дуел ушао након три пораза у четири меча, укључујући и неуспјех против Минесоте дан раније, а згуснут распоред оставио је трага, посебно у моментима када је Јокић био на клупи.

Ипак, захваљујући инспирисаном Мареју, Нагетси су успјели да изађу као побједници.

НБА резултати, понедјељак на уторак

Јута – Денвер 125:128

Вашингтон Хјустон 118:123

Милвоки – Бостон 81:108

Голден Стејт – Клиперс 101:114

Никола Јокић

Denver Nagetsi

Денвер

НБА

