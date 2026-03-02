Logo
Душан Алимпијевић послије новог пораза Србије од Турске: "То је лудило, глупост, пресмијешно је..."

Телеграф

Телеграф

02.03.2026

21:42

Душан Алимпијевић послије новог пораза Србије од Турске: "То је лудило, глупост, пресмијешно је..."
Фото: Anadolu/Filip Stevanovic

Кошаркашка репрезентација Србије поражена је и други пут од Турске у само неколико дана, пошто је у Истанбулу успела још једном да се саплете и сада се налази на скору 2-2 након четири одигране рунде прве фазе квалификација за Мундобаскет - 94:86.

На конференцији за медије, селектор Душан Алимпијевић истакао је да је и поред пораза Орлова поносан на њихов учинак током ове двије утакмице.

Тарик Биберовић

Кошарка

"Издајник Босне" предводио Турску у побједи против Србије

- Честитке тиму Турске, федерацији, Атаману на ове двије побједе. Прво и прије свега, морам да кажем да сам поносан на играче, стручни штаб, шта смо све урадили за ове двије утакмице. Нисмо се бунили, одбили смо да се предамо, играли смо до самог краја, са свим срцем, карактером. Алекса је поменуо већ, али оно што је важно јесте што смо се борили са јаком Турском, са 22 офанзивним скоком. Лоше смо опет шутирали за три, као и прошли пут. Имали смо лоше проценте, не можете тако да добијете Турску, једино ако шутирате боље. Гледајући све у обзир, поносан сам како смо играли и како смо се фокусирали само на кошарку. Турска је већ јака, можда је у овом моменту најбољи тим у ФИБА прозорима, они играју са осам играча са посљедњег Еуробаскета. Имали су и Биберовића, то је девет сјајних играча, сада имамо само два играча са Еуробаскета, на првом мечу смо имали једног. Хвала играчима који долазе да представљају Србију у овим прозорима, поносни смо на нашу базу. Хвала им што су дошли и играли за Србију.

Потом су га упитали шта мисли о томе што Србија опет није имала најјачи тим на располагању, због чега је Душан Алимпијевић чак и подигао глас.

- Не, није добро, ужасно је. Рекао сам, то је лудило, глупост. За то сам да банујемо све или да дамо свима шансу да играју. Ово је смијешно, ово је пресмијешно. Моја федерација је урадила сјајне ствари, да направи посао тренеру да буде лако, ваши играчи играју у својој земљи. Код нас је комуникација другачија, морамо да разговарамо са генералним менаџерима, али и да се боримо за најбоље. Морамо да нађемо заједнички језик, да зауставимо ове ствари. Знамо шта се ради у ФИБА прозорима, како је могуће да се Евролига игра сада, мора да се направи пауза да се нешто организује. У сваком ФИБА прозору упознајем нове људе, не могу људи да се навикну на то у пар дана.

Србија Турска кошарка

Кошарка

Србија доживјела други узастопни пораз од Турске

Није пуно хтио да прича о својим играчима из Бешикташа.

- Искрено, данас, био сам тренер Србије. Они јесу моји играчи из мог клуба, али данас смо противници. Тај респект неће никада неће нестати, али данас је Турска - Србија и само сам хтио добре ствари за наш тим.

Додаје да он сам нема пуно више времена да се спреми за утакмице Србије у односу на играче, јер је током сезоне фокус на клубовима.

- Небитно да ли радим у клубу или не, немам ја више времена њих да тренирам, долазим кад и играчи, ни прије ни касније. Имамо кратко време да се адаптирамо на све. Када константно немате базу, јер је немогуће одредити сталну базу због комуникације са осталима, онда из тог разлога ви морате да правите уступке. Онда не можете да будете сигурни да су ти људи на следећим прозорима, само се адаптирамо и прилагођавамо. У свим прозорима имате другачији тим, чак и у току прозора имате два различита тима, као што је случај са нама сада.

Потом је похвалио Биберовића, али и одбрану Србије која је успјела да реагује у појединим ситуацијама.

(Телеграф)

Таг :

Алимпијевић након Турске

