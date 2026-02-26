Јокић изводио „немогуће“ и срушио Бостон

Извор:
Уз невјероватне шутеве и нови дабл-дабл учинак Никола Јокић, један од најбољих кошаркаша данашњице, одвео је Денвер до побједе против Бостона резултатом 103:84.
Нову феноменалну партију имао је Никола Јокић који је против Бостона на паркету провео 33 минута и за то вријеме уписао је 30 поена, 12 скокова и шест асистенција.
Расположени српски ас шутирао је 7/15 за два поена, док је из 13 покушаја убацио четири тројке. Такође је и седам пута био прецизан на линији пенала са које је убацио четири поена.
Осим што је био убједљиво најбољи појединац на терену, троструки МВП био је и најкреативнији па је тако извео потез који је обиљежио меч.
Јокић опет маестралан, Денвер опет поражен
Нагетси нису најпре имали одговор на игру гостију и током првог полувремена били су углавном у заостатку. Све се промијенило у трећој деоници у којој је Јокић сам дао 15 поена чиме је уједно и највише допринео преокрету.
Током посљедњих 12 минута кошаркаши Денвера само су повећавали предност да би на крају убједљиво славили.
Jokic literally just did the meme bruh lmao — Hater Report (@HaterReport) February 26, 2026
“Nikola Jokic after a team plays 23.9 seconds of excellent defense”
😭😭
pic.twitter.com/PlFeLZ80Yz
Јокић је највише могао да се ослони на Хардавеја који је постигао 14 поена, док је са друге стране у тиму Бостона најбољи био Браун са 20 поена, 11 скокова и три асистенције, а пратио га је Вајт са 20 поена. Никола Вучевић, црногорски репрезентативац, уписао је два поена, осам скокова и једну асистенцију.
