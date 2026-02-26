Logo
Large banner

Јокић изводио „немогуће“ и срушио Бостон

Извор:

Спутник Србија

26.02.2026

07:26

Коментари:

0
Никола Јокић
Фото: Tanjug/AP Photo/David Zalubowski

Уз невјероватне шутеве и нови дабл-дабл учинак Никола Јокић, један од најбољих кошаркаша данашњице, одвео је Денвер до побједе против Бостона резултатом 103:84.

Нову феноменалну партију имао је Никола Јокић који је против Бостона на паркету провео 33 минута и за то вријеме уписао је 30 поена, 12 скокова и шест асистенција.

Расположени српски ас шутирао је 7/15 за два поена, док је из 13 покушаја убацио четири тројке. Такође је и седам пута био прецизан на линији пенала са које је убацио четири поена.

Осим што је био убједљиво најбољи појединац на терену, троструки МВП био је и најкреативнији па је тако извео потез који је обиљежио меч.

Јокић НБА

Кошарка

Јокић опет маестралан, Денвер опет поражен

Нагетси нису најпре имали одговор на игру гостију и током првог полувремена били су углавном у заостатку. Све се промијенило у трећој деоници у којој је Јокић сам дао 15 поена чиме је уједно и највише допринео преокрету.

Током посљедњих 12 минута кошаркаши Денвера само су повећавали предност да би на крају убједљиво славили.

Јокић је највише могао да се ослони на Хардавеја који је постигао 14 поена, док је са друге стране у тиму Бостона најбољи био Браун са 20 поена, 11 скокова и три асистенције, а пратио га је Вајт са 20 поена. Никола Вучевић, црногорски репрезентативац, уписао је два поена, осам скокова и једну асистенцију.

(спутник србија)

Подијели:

Тагови :

Никола Јокић

Денвер

кошарка

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Кристапс Порзингис

Кошарка

Да ли ће Порзингис играти против Јокића?

3 д

0
На слици су НБА кошаркаши Никола Јокић и Дени Авдија.

Кошарка

Јокић водио Денвер до најубједљивије побједе у историји: Размонтирали Портланд

5 д

0
Навијачи вријеђали Јокића, понављали једну ријеч - ВИДЕО

Кошарка

Навијачи вријеђали Јокића, понављали једну ријеч - ВИДЕО

5 д

0
Јокић открио до када ће да игра кошарку

Кошарка

Јокић открио до када ће да игра кошарку

6 д

0

Више из рубрике

Транспарент турских навијача

Кошарка

Сраман транспарент Турака на утакмици против Партизана

12 ч

0
Кошаркаши Партизана

Кошарка

Партизан пао 20. пут у Евролиги

12 ч

0
Дончић, Кошарка

Кошарка

Несхватљив потез Дончића: Имао је отворен шут за побједу, а онда је све упрскао!

1 д

0
Кошаркаш Денвера Никола Јокић

Кошарка

Аларм у Денверу: Никола Јокић поново повријеђен

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

09

25

"Вријеме је" опроштај Вавринке

09

21

Данас је велики светац, вјерује се да лоза коју је посадио има посебну моћ

09

10

Које су предности "тамног туширања" за побољшање вашег сна

08

58

Пентагон смијенио вицеадмирала Фреда Качера?

08

51

По чијем наређењу Кијев блокира "Дружбу"? "Спремни смо да предузме друге мјере"

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner