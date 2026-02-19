Logo
Јокић открио до када ће да игра кошарку

Јокић открио до када ће да игра кошарку
Фото: Tanjug / AP / David Zalubowski

Мислим да ћу играти кошарку докле год будем могао да је играм, докле год будем могао да играм на високом нивоу, изјавио је данас центар Денвера и репрезентативац Србије Никола Јокић у интервјуу за И-Ес-Пи-Ен (ЕСПН).

Јокић је ове сезоне због повреде кољена пропустио 16 утакмица у НБА лиги.

"То је био потпуно нов моменат у мојој каријери. Толико сам навикао да играм и да будем на терену, да сам имао осећај као да нешто пропуштам", рекао је Јокић.

Центар Денвера је одговорио на питање колико га занима кошарка и какав је план до краја каријере.

Страст према игри и другачији приступ успјеху

"Стало ми је. Ако ти није стало, не би требало да будеш у овом спорту. Можда је моја личност мало другачија и прихватам победе и успех другачије од других, али стало ми је до кошарке и волим да играм кошарку. Уживам у такмичењу. Можда само успехе и неуспехе доживљавам другачије", истакао је Јокић.

НБА титула важнија од побједе коња

Он је потом објаснио како је прошле године емотивно прославио побједу свог коња на једној трци у Србији.

"Био је то читав процес, јер је тај коњ стигао и требало је да буде заиста добар. Пре те трке није се тркао баш добро, а онда је победио на вероватно једној од најбољих трка у Србији. Једноставно сам био пресрећан у том тренутку", рекао је Јокић.

јелена тривић

Хроника

Полиција истражује пријетње Јелени Тривић

Кошаркаш Денвера је додао да ове сезоне жели да освоји титулу у НБА лиги, као и да му је то важније од побједе на такмичењу у коњским тркама.

"Шта бирам од та два? Тренутно, титулу у НБА лиги", нагласио је Јокић.

Играћу док ме здравље буде служило

Српски кошаркаш је одговорио и на питање колико дуго још планира да игра.

"Уживам у томе, волим да играм. Мислим да ћу играти док год будем могао да наступам на високом нивоу, док год будем уживао у томе и док ме здравље буде служило", изјавио је Јокић, који данас слави 31. рођендан.

