Јокић открио до када ће да игра кошарку

Извор:
Агенције
19.02.2026
10:38
Коментари:0
Мислим да ћу играти кошарку докле год будем могао да је играм, докле год будем могао да играм на високом нивоу, изјавио је данас центар Денвера и репрезентативац Србије Никола Јокић у интервјуу за И-Ес-Пи-Ен (ЕСПН).
Јокић је ове сезоне због повреде кољена пропустио 16 утакмица у НБА лиги.
"То је био потпуно нов моменат у мојој каријери. Толико сам навикао да играм и да будем на терену, да сам имао осећај као да нешто пропуштам", рекао је Јокић.
Центар Денвера је одговорио на питање колико га занима кошарка и какав је план до краја каријере.
"Стало ми је. Ако ти није стало, не би требало да будеш у овом спорту. Можда је моја личност мало другачија и прихватам победе и успех другачије од других, али стало ми је до кошарке и волим да играм кошарку. Уживам у такмичењу. Можда само успехе и неуспехе доживљавам другачије", истакао је Јокић.
Он је потом објаснио како је прошле године емотивно прославио побједу свог коња на једној трци у Србији.
"Био је то читав процес, јер је тај коњ стигао и требало је да буде заиста добар. Пре те трке није се тркао баш добро, а онда је победио на вероватно једној од најбољих трка у Србији. Једноставно сам био пресрећан у том тренутку", рекао је Јокић.
Хроника
Полиција истражује пријетње Јелени Тривић
Кошаркаш Денвера је додао да ове сезоне жели да освоји титулу у НБА лиги, као и да му је то важније од побједе на такмичењу у коњским тркама.
"Шта бирам од та два? Тренутно, титулу у НБА лиги", нагласио је Јокић.
Српски кошаркаш је одговорио и на питање колико дуго још планира да игра.
"Уживам у томе, волим да играм. Мислим да ћу играти док год будем могао да наступам на високом нивоу, док год будем уживао у томе и док ме здравље буде служило", изјавио је Јокић, који данас слави 31. рођендан.
Хроника
2 ч0
Хроника
2 ч2
Србија
2 ч0
Економија
3 ч0
Кошарка
15 ч0
Кошарка
16 ч0
Кошарка
18 ч0
Кошарка
18 ч0
Најновије
Најчитаније
13
10
13
07
13
05
13
03
12
56
Тренутно на програму