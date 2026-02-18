Logo
Куп Кораћа добио првог полуфиналисту – Спартак срушио Златибор у Чаиру!

18.02.2026

18:50

Куп Кораћа добио првог полуфиналисту – Спартак срушио Златибор у Чаиру!
Фото: Pexels

Кошаркаши Спартака обезбиједили су пласман у полуфинале Купа Радивоја Кораћа, пошто су у првом четвртфиналном мечу у нишкој дворани "Чаир" убједљиво савладали Златибор из Чајетине, актуелног лидера Кошаркашке лиге Србије, резултатом 89:66.

Прво полувријеме донијело је изненађујуће добар отпор чајетинског тима. Златибор је у неколико наврата успијевао да прати ритам Спартака и одржи резултат изједначеним, ослањајући се на чвршћу одбрану и дисциплиновану игру. Како је вријеме одмицало, одбрамбена чврстина гостију је попуштала, што је домаћин успјешно искористио.

Спартак је предност изградила добром игром споља, посебно шутем за три поена, и у другом полувремену повео са двоцифреном разликом која је достизала +16. Посебно расположен био је Амар Гегић, који је својим продорима и поенима предводио Суботичане до контролисане предности.

Осетковски

Кошарка

Велики обрт у случају Осетковског: Огласио се Мишко Ражнатовић, добре вијести за Партизан

Златибор је у мечу имао значајне изостанке – међу њима је био и један од најискуснијих играча, Немања Протић, док тренер Страјин Недовић није могао да сједи на клупи због вируса, што је очигледно утицало на ритам и вођење тима.

Иако је Златибор у другој четвртини успио да се врати и у једном тренутку изједначи резултат, нова серија Спартака пред крај периода донијела је предност од +10 на полувремену. Током треће деонице разлика је порасла на +16, али је Златибор почетком посљедње четвртине успео да смањи минус на једноцифрени ниво захваљујући серији у завршници треће и почетку четврте дионице.

partizan

Кошарка

Партизан изабрао играче за Куп Кораћа: Враћају јуниоре са позајмице?

Ипак, Спартак је сачувао контролу над мечом. Домаћи тим је успјешно казнио промашаје гостију и задржао предност до краја, док је Николић одбио посљедњи налет чајетинског тима, спријечивши могућност изненађења.

Суботичани ће у полуфиналу Купа, у петак, играти против побједника меча између Црвене звезде и Борца из Чачка, који је заказан за 16.30 часова.

