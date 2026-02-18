Logo
Large banner

Замрзавање финансијских средстава за 11 држављана БиХ, Савјет министара добио одлуку

Извор:

СРНА

18.02.2026

18:01

Коментари:

0
Замрзавање финансијских средстава за 11 држављана БиХ, Савјет министара добио одлуку

Савјет министара донио је појединачне одлуке о замрзавању економских ресурса и финансијских средстава за 11 држављана БиХ, који се доводе у везу с извршењем кривичног дјела тероризма и других кривичних дјела повезаних с тероризмом и финансирањем тероризма.

Одлуке имају превентивни карактер и усмјерене су на заштиту безбједности БиХ и испуњавање међународних обавеза земље, укључујући и обавезе према Манивалу у вези с изрицањем финансијских санкција за тероризам те не представљају утврђивање кривичне одговорности нити прејудицирају исход било којег поступка пред надлежним судовима или тужилаштвом.

Донесене су ради провођења обавеза БиХ које произлазе из Резолуције Савјета безбједности УН и примјене домаћег механизма уврштавања, саопштено је из Савјета министара.

Појединачне одлуке биће објављене на службеној интернет страници Министарства безбједности у Савјету министара те у Службеном гласнику БиХ.

Савјет министара на данашњој сједници нагласио је важност координисаног наступа надлежних институција земаља региона према ЕУ ради рјешавања проблема ограничења боравка професионалних возача у ЕУ који погађа цијели Балкан.

У том правцу биће настављене активности с надлежним институцијама региона и европским институцијама, тим прије што ограничени боравак професионалних возача из Балкана у ЕУ изазива озбиљне застоје у промету и пријети потпуном блокадом извоза и увоза.

Подијели:

Тагови :

Савјет министара БиХ

terorizam

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Аутомобил прекривен заставом са обиљежјима терористичке ОВК

Србија

Аутомобил са српским таблицама прекривен заставом са обиљежјима терористичке ОВК

8 ч

0
Пријетио тероризмом на Фејсбуку, осуђен на три и по године затвора

Хроника

Пријетио тероризмом на Фејсбуку, осуђен на три и по године затвора

2 д

2
Цвијановић у Бијелој кући са вишим директором за борбу против тероризма

Република Српска

Цвијановић у Бијелој кући са вишим директором за борбу против тероризма

1 седм

0
Станивуковић извршио акт правног тероризма: Затражена оцјена уставности Драшкове одлуке

Бања Лука

Станивуковић извршио акт правног тероризма: Затражена оцјена уставности Драшкове одлуке

2 седм

0

Више из рубрике

Илегални сервиси ИПТВ-а наносе милионску штету

БиХ

Илегални сервиси ИПТВ-а наносе милионску штету

3 ч

0
Радончић: Бећировић и Конаковић морају изаћи пред демонстранте

БиХ

Радончић: Бећировић и Конаковић морају изаћи пред демонстранте

3 ч

0
Савјет министара о привременој заштитној мјери на увоз челика

БиХ

Савјет министара о привременој заштитној мјери на увоз челика

12 ч

0
Предмет против Дебевца, Мехмедагића и Пијука водиће посебно одјељење

БиХ

Предмет против Дебевца, Мехмедагића и Пијука водиће посебно одјељење

23 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

19

39

Све чешћи одлазак младих на сезонске послове: Шта је узрок?

19

37

Гинкел након дводневних састанака у Бањалуци: САД цијене досљедан дијалог са руководством Српске

19

31

"Од 20 марака до два бизниса у Њемачкој": Вања Борић за АТВ "открио тајну" успјеха

19

25

Д‌јечак (2) остаје без шансе за ново срце: Мајци саопштено да неће преживјети

19

19

Спрема ли Приштина Србима ''административни егзодус'' од 15. марта

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner