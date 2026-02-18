Замрзавање финансијских средстава за 11 држављана БиХ, Савјет министара добио одлуку

Извор:
Савјет министара донио је појединачне одлуке о замрзавању економских ресурса и финансијских средстава за 11 држављана БиХ, који се доводе у везу с извршењем кривичног дјела тероризма и других кривичних дјела повезаних с тероризмом и финансирањем тероризма.
Одлуке имају превентивни карактер и усмјерене су на заштиту безбједности БиХ и испуњавање међународних обавеза земље, укључујући и обавезе према Манивалу у вези с изрицањем финансијских санкција за тероризам те не представљају утврђивање кривичне одговорности нити прејудицирају исход било којег поступка пред надлежним судовима или тужилаштвом.
Донесене су ради провођења обавеза БиХ које произлазе из Резолуције Савјета безбједности УН и примјене домаћег механизма уврштавања, саопштено је из Савјета министара.
Појединачне одлуке биће објављене на службеној интернет страници Министарства безбједности у Савјету министара те у Службеном гласнику БиХ.
Савјет министара на данашњој сједници нагласио је важност координисаног наступа надлежних институција земаља региона према ЕУ ради рјешавања проблема ограничења боравка професионалних возача у ЕУ који погађа цијели Балкан.
У том правцу биће настављене активности с надлежним институцијама региона и европским институцијама, тим прије што ограничени боравак професионалних возача из Балкана у ЕУ изазива озбиљне застоје у промету и пријети потпуном блокадом извоза и увоза.
