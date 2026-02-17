Logo
Предмет против Дебевца, Мехмедагића и Пијука водиће посебно одјељење

СРНА

17.02.2026

20:14

0
Предмет против Дебевца, Мехмедагића и Пијука водиће посебно одјељење
Фото: АТВ

Предмет против суспендованог предсједника Суда БиХ Ранка Дебевца, бившег директора Обавјештајно-безбједносне агенције Османа Мехмедагића и радника Суда Милисава Пијука водиће Посебно одјељење за корупцију, организовани и међукантонални криминал Врховног суда Федерације БиХ /ФБиХ/.

Ова одлука донесена је након што је сарајевски Општински суд, којем је предмет прослијеђен из Суда БиХ, упутио Врховном суду захтјев за рјешавање сукоба надлежности.

"Општински и кантонални судови у ФБиХ нису надлежни за кривична дјела подмићивања и службене и друге одговорне функције, уколико је починилац кривичних дјела службена или одговорна особа изабрана или именована од Парламента ФБиХ, Владе ФБиХ или Високог судског и тужилачког савјета БиХ, или је Влада ФБиХ у поступку њиховог именовања дала своју претходну сагласност", саопштено је из Врховног суда ФБиХ.

Дебевец, Мехмедагић и Пијук раније су, док је предмет био на Суду БиХ, одбили да се изјасне о кривици.

У оптужници је наведено да су Дебевец и Мехмедагић ставили под телекомуникациони надзор телефонске бројеве дежурних судија Суда БиХ и истражилаца Тужилаштва БиХ, чиме су незаконито прибављали информације из истрага које су се против њих водиле.

Према наводима из оптужнице, Дебевец је наложио службеници Суда да тајне акте изнесе и уништи. Према доказима, она је документе однијела у Дебевчеву викендицу и спалила их у роштиљу.

Ријеч је о 51 акту, од којих се 29 односи на прислушкивања из 2022. године. Ниједан од тих докумената, наводи се у оптужници, није био евидентиран у књигу тајних података.

Тужилаштво сматра да су оптужени злоупотријебили положаје како би себи прибавили корист у виду информација из истрага, те су тиме угрозили рад институција и повјерљивост правосудног система БиХ.

Ранко Дебевец

Осман Мехмедагић Осмица

