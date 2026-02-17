Logo
Мечка напала шумара, његов син је убио

АТВ

17.02.2026

21:17

Мечка напала шумара, његов син је убио

Случај смрти женке медвједа, која је напала шумара и његовог пса, након чега ју је шумаров син упуцао и убио, пуни насловнице у Словачкој.

Еколози су након инцидента у шуми пронашли три младунца убијене женке, која имају само мјесец дана и још нису у стању да се сами снађу, па су одведени у зоолошки врт.

Салко Веле

Градови и општине

Преминуо угледни Сточанин - оснивач Веле Лаба

Двојица мушкараца су у тренутку несреће прегледала дрво у планинској шуми са ловачким псом када их је неочекивано напала женка медвједа, рекао је у понедјељак Филип Куфа, државни секретар словачког Министарства заштите околине.

Отац је у самоодбрани испалио неколико хитаца из пиштоља, али га је медвјед оборио и неколико пута угризао. Син је потом пуцао и убио животињу. Његов отац је одвезен у болницу на лијечење.

Словачка државна служба за заштиту природе потом је пронашла три ослабљена, мјесец дана стара, младунчета недалеко од мјеста несреће. Животиње не би саме преживјеле, па су превезене у зоолошки врт у сјеверном словачком граду Бојице.

Парфем

Свијет

Као "Шваба" и "Ексер": Разбијена банда која је кријумчарила лажне парфеме

Према најновијим подацима из 2022. године, у Словачкој живи близу 1.200 дивљих медвједа. Обично избјегавају људе, али могу напасти, посебно ако су уплашени или ако женке осјете опасност за своје младунце.

