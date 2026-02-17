Мечка напала шумара, његов син је убио

Извор:
АТВ
17.02.2026
21:17
Коментари:0
Случај смрти женке медвједа, која је напала шумара и његовог пса, након чега ју је шумаров син упуцао и убио, пуни насловнице у Словачкој.
Еколози су након инцидента у шуми пронашли три младунца убијене женке, која имају само мјесец дана и још нису у стању да се сами снађу, па су одведени у зоолошки врт.
Градови и општине
Преминуо угледни Сточанин - оснивач Веле Лаба
Двојица мушкараца су у тренутку несреће прегледала дрво у планинској шуми са ловачким псом када их је неочекивано напала женка медвједа, рекао је у понедјељак Филип Куфа, државни секретар словачког Министарства заштите околине.
Отац је у самоодбрани испалио неколико хитаца из пиштоља, али га је медвјед оборио и неколико пута угризао. Син је потом пуцао и убио животињу. Његов отац је одвезен у болницу на лијечење.
Словачка државна служба за заштиту природе потом је пронашла три ослабљена, мјесец дана стара, младунчета недалеко од мјеста несреће. Животиње не би саме преживјеле, па су превезене у зоолошки врт у сјеверном словачком граду Бојице.
Свијет
Као "Шваба" и "Ексер": Разбијена банда која је кријумчарила лажне парфеме
Према најновијим подацима из 2022. године, у Словачкој живи близу 1.200 дивљих медвједа. Обично избјегавају људе, али могу напасти, посебно ако су уплашени или ако женке осјете опасност за своје младунце.
Најновије
Најчитаније
23
03
23
01
23
00
22
46
22
37
Тренутно на програму