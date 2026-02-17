Преминуо угледни Сточанин - оснивач Веле Лаба

Извор:
17.02.2026
Угледни Сточанин и оснивач Веле Лаба Салко Веле преминуо је у 77. години.
Био је специјалиста медицинске биохемије и оснивач приватне лабораторије Веле Лаб. Оставио је значајан траг у области лабораторијске дијагностике у БиХ.
Како је наведено у објави на Фејсбук страници Глас Стоца, Веле је лабораторију основао 2005. године у Мостару, започевши рад у скромном простору, али с јасном визијом развоја модерне и поуздане дијагностичке установе.
Током година Веле Лаб је прерастао у респектабилну здравствену институцију са више пословница, укључујући Столац и Домановиће, те широким спектром биохемијских и других медицинских анализа.
"Веле је у професионалним круговима био препознат по стручности, систематичности и посвећености послу, док је међу суграђанима уживао репутацију поузданог и одговорног здравственог радника. Његов дугогодишњи рад допринио је јачању приватне лабораторијске праксе и унапређењу доступности дијагностичких услуга у овом дијелу Херцеговине", наведено је.
