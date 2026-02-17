Logo
Са сарајевских улица повучени стари трамваји

17.02.2026

10:44

Са сарајевских улица повучени стари трамваји
Фото: Anadolu/Samır Jordamovıc

Премијер Владе Кантона Сарајево у оставци Нихад Ук рекао је да су јутрос из саобраћаја повучени сви стари трамваји који су технички исправни.

- Ниједан неће бити пуштен док јавност не буде видјела налазе анализе и атеста свих тих трамваја - рекао је Ук који се данас обратио јавности први пут након што је у недјељу поднио оставку послије тешке трамвајске несреће у којој је један младић погинуо, а четири особе повријеђене.

Снежана Ђуришић

Сцена

Прва реакција Снежане Ђуришић послије вијести да јој је претучен син

Пријаве за криминал у ГРАС-у никада нису ријешене

Како је рекао, трагедија се десила у сектору и институцији ГРАС-а у коју су ова и претходне владе кантона највише уложила.

- Уложено је на стотине милиона КМ у јавни градски превоз. Затекли смо више од 300 милиона КМ дуговања, а више од 100 смо исплатили. Претходна влада је упутила низ кривичних пријава по питању криминала који се десио у ГРАС-у и 47 особа је у тим пријавама, али до овог момента се ништа није десило. Итекако смо капацитирали и Тужилаштво у протеклим годинама. Инсистирам да се отворе предмети и да се почну процесуирати они који су одговорни за стање у ГРАС-у – истакао је он.

Поздравио је одлуку директора ГРАС-а да поднесе оставку.

Како каже, захтијеваће да се уведе нова управљачка структура ГРАС-а.

Полиција-Борик-хапшење

Хроника

Пијани возачи изазвали несреће у Бањалуци

- Увешћемо хитне независне ревизије пословних процеса и обавијестити јавност о томе. Ако то неко буде желио спријечити, обавијестит ћу јавност о коме се ради. Нова управљачка структура мора омогућити пуну истрагу и сарадњу с Тужилаштвом по питању ове трагедије. Напокон се морају успоставити пословни процеси који ће обезбиједити да се ова трагедија више никад не понови - рекао је УК.

На питање да ли ће ова влада остати дио избора, казао је да је све отворено, али да се нада да се то неће десити.

- Моја оставка је стварна и очекујем да се политике договоре и да буде то онако како је планирано - рекао је.

Упитан је и о томе да ли је оставку поднио да заштити министра саобраћаја Аднана Штету, преноси Глас Српске.

- Моја оставка није чин да се спаси ни Штета ни било ко, већ политичка одговорност грађанима - рекао је Ук.

Пут Гацко-Фоча

Градови и општине

Застој у саобраћају због снијега: Експресна реакција Путева Српске, екипе на терену

Не протестују сендвичари, него људи које познајем

Како каже пратио је протесте који од несреће трају у Сарајеву.

- Оно што сам могао видјети јесу моје колеге из улице, школе, познаници... Нису то биле особе које су увезене у наш главни град и добиле дневнице и сендвиче. Показали су незадовољство власти. Ја сам то чуо. Позивали су и моју оставку. То је једини разлог што сам је дао, да покажемо да се они могу чути. Моја оставка није бјежање, него преузимање одговорности. Ја остајем до успостављања нове владе. Обећавам вам да ни један процес у КС неће стати . Све ће се наставити – подвукао је Ук.

