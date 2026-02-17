Logo
Large banner

Наставак протеста у Сарајеву због трамвајске несреће

17.02.2026

07:03

Коментари:

0
Протести у Сарајеву: МУП се огласио због узнемирујуће поруке која кружи међу родитељима
Фото: Anadolu/Samır Jordamovıc

У Сарајеву се и данас настављају протести због трамвајске несреће у којој је погинуо 23-годишњи младић, а четири особе су повријеђене.

Након кантоналног премијера и Владе, оставку је поднио директор ГРАС-а Сенад Мујагић. Возач трамваја је пуштен након што је Кантонални суд одбио притвор.

Народна скупштина Републике Српске-НСРС

Република Српска

НСРС о стању у сектору мљекарства и пољопривреде

Тужилаштво Кантона Сарајево формирало је тим тужилаца, у току су саслушања свједока и изузимање видео-снимака са мјеста несреће.

Подијели:

Тагови :

Сарајево

Искакање трамваја у Сарајеву

Протести

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Масерка умрла на послу: Цијели дан радила без паузе, код куће је чекало двоје дјеце

Свијет

Масерка умрла на послу: Цијели дан радила без паузе, код куће је чекало двоје дјеце

4 ч

0
Хитне службе њемачког Црвеног крста (DRK) стоје поред возила хитне помоћи на мјесту гдје је, према полицијским подацима, аутомобил, наводно ударио у аутобуску станицу и повриједио неколико људи у Гисену у Њемачкој.

Свијет

Камионџија из Добоја погинуо у стравичној несрећи у Њемачкој

12 ч

0
Алекса Аврамовић се повриједио

Кошарка

Алекса Аврамовић се повриједио

12 ч

0
Виктор Орбан

Свијет

Орбан: Лидери Западне Европе и даље у свијету илузија

12 ч

0

Више из рубрике

Скупштина општине Билећа

Градови и општине

Мјесецима празна фотеља предсједника СО Билећа

16 ч

0
завршен протест у сарајеву

Градови и општине

Сарајево: Грађани се разишли, ново окупљање сутра

19 ч

0
Протести у Сарајеву: МУП се огласио због узнемирујуће поруке која кружи међу родитељима

Градови и општине

Протести у Сарајеву: МУП се огласио због узнемирујуће поруке која кружи међу родитељима

19 ч

0
Сенад Мујагић директор ГРАС поднио оставку

Градови и општине

Штета: Директор ГРАС-а поднио оставку

20 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

11

37

Ако вам коса зими изгледа беживотно, вјероватно правите ове грешке

11

30

Спрема се 1.000 отказа: Радници у шоку - шта ће бити послије овога?

11

25

Шеранић и Кузмић потпредсједници Владе Српске

11

18

Стевандић: Пресуда Кристијану Шмиту

11

17

Почела је Сиропусна недјеља: Ево шта се никако не смије радити уочи Васкршњег поста

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner