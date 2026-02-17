Наставак протеста у Сарајеву због трамвајске несреће

17.02.2026
У Сарајеву се и данас настављају протести због трамвајске несреће у којој је погинуо 23-годишњи младић, а четири особе су повријеђене.
Након кантоналног премијера и Владе, оставку је поднио директор ГРАС-а Сенад Мујагић. Возач трамваја је пуштен након што је Кантонални суд одбио притвор.
Тужилаштво Кантона Сарајево формирало је тим тужилаца, у току су саслушања свједока и изузимање видео-снимака са мјеста несреће.
