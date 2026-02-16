Штета: Директор ГРАС-а поднио оставку

Извор:
Директор ГРАС-а Сенад Мујагић (СДП БиХ) поднио је оставку на ову позицију, преносе федерални медији.
Ову информацију је потврдио Аднан Штета (СДП), министар саобраћаја Кантона Сарајево у оставци, који се обратио медијима у просторијама ГРАС-а.
Иако је прво битно Штета избјегавао медије, на крају се ипак обратио, преноси "Аваз".
Подсјећамо, Сенад Мујагић је поднио оставку након језиве трамвајске несреће у којој је погинуо студент Ердоан Моранкић, а четири особе повријеђене, међу којима и малољетна дјевојка, којој је ампутирана нога.
Подсјећамо, Кантонални суд у Сарајеву јуче је одбио приједлог Тужилаштва КС за одређивање притвора возачу трамваја Аднану Касаповићу. Истог дана премијер КС Нихад Ук поднио је оставку, чиме је пала Влада Кантона Сарајево.
