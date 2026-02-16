Logo
Штета: Директор ГРАС-а поднио оставку

Извор:

Аваз

16.02.2026

15:12

Коментари:

0
Сенад Мујагић директор ГРАС поднио оставку
Фото: Printscreen/TVSA

Директор ГРАС-а Сенад Мујагић (СДП БиХ) поднио је оставку на ову позицију, преносе федерални медији.

Ову информацију је потврдио Аднан Штета (СДП), министар саобраћаја Кантона Сарајево у оставци, који се обратио медијима у просторијама ГРАС-а.

Иако је прво битно Штета избјегавао медије, на крају се ипак обратио, преноси "Аваз".

Подсјећамо, Сенад Мујагић је поднио оставку након језиве трамвајске несреће у којој је погинуо студент Ердоан Моранкић, а четири особе повријеђене, међу којима и малољетна д‌јевојка, којој је ампутирана нога.

Оставка премијера и одлука Суда

Подсјећамо, Кантонални суд у Сарајеву јуче је одбио приједлог Тужилаштва КС за одређивање притвора возачу трамваја Аднану Касаповићу. Истог дана премијер КС Нихад Ук поднио је оставку, чиме је пала Влада Кантона Сарајево.

Сенад Мујагић поднио оставку

ГРАС

Искакање трамваја у Сарајеву

Коментари (0)
