Велики број грађана на протесту у Сарајеву: Саобраћај блокиран у оба смјера

Извор:
Аваз
16.02.2026
12:22
Коментари:0
Испред Земаљског музеја у Сарајеву у току су нови протести иза којих стоји неколико неформалних група, а једна од тих организација је и "Хоћел та промјена", која је на својој Инстаграм страници објавила захтјеве.
Први захтјев подразумијева пуне и потпуне информације о истрази, укључујући податке о сервисирању трамваја и снимку камере из трамваја у тренутку несреће.
Савјети
Зашто није препоручљиво носити нову одјећу прије прања?
- Потпуно повуците све старе трамваје док исти не прођу поновно сервисирање! Податке о исправности објавите јавно - други је захтјев ове групе.
Они траже и оставке свих одговорних у низу цијелог система јавног пријевоза.
Хроника
Очевидац експлозије за АТВ: Прво сам мислио да пале камионе Чистоће
- Изградите квалитетан, сигуран превоз и обуставите приватизацију јавног градског пријевоза - четврти је захтјев.
Градови и општине
1 ч0
Градови и општине
6 ч5
Градови и општине
18 ч1
Градови и општине
20 ч3
Најновије
Најчитаније
13
28
13
27
13
27
13
26
13
18
Тренутно на програму