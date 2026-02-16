Logo
Large banner

Велики број грађана на протесту у Сарајеву: Саобраћај блокиран у оба смјера

Извор:

Аваз

16.02.2026

12:22

Коментари:

0
Протести у Сарајеву
Фото: YouTube/Screenshot

Испред Земаљског музеја у Сарајеву у току су нови протести иза којих стоји неколико неформалних група, а једна од тих организација је и "Хоћел та промјена", која је на својој Инстаграм страници објавила захтјеве.

Први захтјев подразумијева пуне и потпуне информације о истрази, укључујући податке о сервисирању трамваја и снимку камере из трамваја у тренутку несреће.

одјећа-бутик

Савјети

Зашто није препоручљиво носити нову одјећу прије прања?

- Потпуно повуците све старе трамваје док исти не прођу поновно сервисирање! Податке о исправности објавите јавно - други је захтјев ове групе.

Они траже и оставке свих одговорних у низу цијелог система јавног пријевоза.

Експлозија у Бањалуци

Хроника

Очевидац експлозије за АТВ: Прво сам мислио да пале камионе Чистоће

- Изградите квалитетан, сигуран превоз и обуставите приватизацију јавног градског пријевоза - четврти је захтјев.

Подијели:

Тагови :

Сарајево

Искакање трамваја у Сарајеву

protest

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Џефри Епстајн

Свијет

Брат Џефрија Епстина изнио тешке оптужбе: "Сада знам да је убијен"

1 ч

0
Весна Братић бивша министарка у Влади Црне Горе

Регион

Ухапшена Весна Братић

1 ч

0
Дала 460 евра за пуније усне, добила пакао: Стање ми се погоршавало

Здравље

Дала 460 евра за пуније усне, добила пакао: Стање ми се погоршавало

1 ч

0
Граница

Градови и општине

Појачана фреквенција возила на више граничних прелаза

1 ч

0

Више из рубрике

Граница

Градови и општине

Појачана фреквенција возила на више граничних прелаза

1 ч

0
Протест у Сарајеву

Градови и општине

Настављају се протести у Сарајеву

6 ч

5
Хитна помоћ Требиње

Градови и општине

Да ли је требињској Хитној помоћи хитно потребна помоћ?

18 ч

1
Мостарски Срби

Градови и општине

Срби у сузама и страху због отетих цркава и гробова предака

20 ч

3

  • Најновије

  • Најчитаније

13

28

Преврнула се цистерна са плином, саобраћај обустављен у дијелу БиХ

13

27

Сину Рамзана Кадирова несрећа оставила бројне посљедице: Могуће да ће остати слијеп

13

27

Није усаглашено повећање плата у ЖРС, прихваћено враћање додатака

13

26

Стевандић и Брнабић разговарали у Београду: Јачање институционалне сарадње

13

18

Ко може добровољно уплаћивати у пензију и зашто се то исплати?

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner