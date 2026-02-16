Брат Џефрија Епстина изнио тешке оптужбе: "Сада знам да је убијен"

Извор:
Танјуг
16.02.2026
12:01
Коментари:0
Марк Епстин, брат осуђеног америчког сексуалног преступника Џефрија Епстина који је пронађен мртав у затворској ћелији у Њујорку 10. августа 2019. године, оптужио је америчко Министарство правде да је прикрило његово убиство.
"Сада знам да је он убијен", рекао је Марк Епстин, износећи тешке оптужбе на рачун америчке администрације у данас објављеном интервјуу за телевизију БФМ.
Након што је Џефри Епстин 10. августа 2019. године пронађен објешен у својој ћелији у њујоршком затвору, Марк Епстин је отишао на лице мјеста да идентификује тијело свог брата, у пратњи двојице љекара вјештака.
"Послије обдукције су рекли да не могу да закључе да је ријеч о самоубиству јер је све сувише подсјећало на убиство. У првобитној потврди смрти, у рубрици "узрок смрти" била је наведена формулација 'у ишчекивању додатних истраживања'", објашњава Марк Епстин.
Међутим, како наводи, неколико дана касније објављени су резултати обдукције, према којима је Џефри Епстин извршио самоубиство у својој ћелији.
Регион
Ухапшена Весна Братић
Брат покојног сексуалног преступника данас каже да је убјеђен да је "Џефри превише знао".
"У вријеме избора 2016. године, када су се надметали Хилари Клинтон и Доналд Трамп, Џефри је рекао: 'Кад бих рекао оно што знам о то двоје кандидата, требало би поништити изборе'. Оптужујем Министарство правде да је прикрило Џефријево убиство", рекао је Марк Епстин за БФМ.
Француска телевизија напомиње да он није једини који јавно износи такву тврдњу и наводи да је 13. фебруара у "Телеграфу" др Мајкл Бејден, један од љекара који је, као посматрач који је заступао породицу Епстин, био присутан на обдукцији Џефрија Епстина, изјавио да је узрок његове смрти требало да буде предмет поновне истраге.
"Мислим да је његова смрт највјероватније изазвана притиском дављењем, а не вјешањем. С обзиром на све информације којима тренутно располажемо, дубља истрага о узроку и околностима смрти је оправдана", рекао је тај љекар британском листу, преноси Танјуг.
Хроника
Да ли је трагедија у Сарајеву могла бити спријечена?
Марк Епстин сматра, како каже, да објављивање досијеа повезаних са Епстином представља "диверзију".
"Мислим да је све то дјелимично диверзија како би спријечило интересовање људи за чињеницу да је он убијен", рекао је брат Џефрија Епстина.
Марк Епстин наводи и да је спроведена независна истрага о смрти његовог брата, која је довела до закључка о његовом убиству, а резултати те истраге ће, како је најавио у данашњем интервјуу, бити објављени за неколико мјесеци.
Најновије
Најчитаније
13
28
13
27
13
27
13
26
13
18
Тренутно на програму