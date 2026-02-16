Орао Феликс се враћа кући

Извор:
СРНА
16.02.2026
10:58
Млади орао крсташ Феликс ће се, захваљујући дипломатској активности Србије, вратити кући након што су га прво кријумчари ухватили у Сирији, а потом је пребачен у Либан, речено је из Друштва за заштиту и проучавање птица.
Урош Стојиљковић из Друштва за заштиту и проучавање птица Србије рекао је да су кријумчари у Сирији тражили новац за откуп Феликса, што је Србија одбила, а онда се млади крсташ, који је иначе угрожена врста и симбол са националног грба, појавио у Либану.
"Вероватно га је неко откупио и уплашен медијском пажњом и међународном реакцијом предао њиховом прихватилишту северно од Бејрута. Од тренутка када су га преузели, Феликс је брзо напредовао, добио на маси и показује знаке да жели напоље", рекао је Стојиљковић.
Према његовим ријечима, ако би Феликса сада пустили у Либану, врло вјероватно би био убијен или поново ухваћен, будући да су му скинути прстенови и одашиљач и без контроле не би имао никакву заштиту.
Он је истакао да се у повратак Феликса у Србију укључила и српска Амбасада у Бејруту, као и грађани, које је Друштво позвало да помогну да се плате трошкови његовог прихвата и храњења у Либану и авио-карта до Србије, за шта је било потребно 1.500 евра.
"За свега неколико дана 153 донатора су на Феликсов рачун уплатила 3.390 евра. Вишак ће бити искориштен за прегледе и анализе, куповину нове телеметрије и акције постављања. Све што преостане биће усмерено на акције праћења популације крсташа, јер нова гнездећа сезона ускоро почиње", рекао је Стојиљковић.
Стојиљковић је за "Спутњик" навео да Феликс све више показује жељу да изађе из кавеза, те ће по повратку кући бити поново пуштен у природу.
"Постоји могућност да опет крене на Блиски исток, негде у том правцу, а врло је могуће и да неће. Често младе јединке, не само крсташа, неискусне залутају. Или их понесу ваздушне струје, временска непогода, имају неки проблем са оријентацијом", појаснио је Стојиљковић.
