Logo
Large banner

Очевидац експлозије за АТВ: Прво сам мислио да пале камионе Чистоће

Извор:

АТВ

16.02.2026

12:04

Коментари:

0
Експлозија у Бањалуци
Фото: АТВ

Тијело мушке особе пронађено је јутрос након експлозије у аутомобилу, која се догодила између Аутобуске станице и Поште.

Један од очевидаца за АТВ је испричао да је чуо детонацију, након чега је видио густ дим.

Експлозија у Бањалуци

Хроника

АТВ на мјесту експлозије у Бањалуци - ВИДЕО

Додао је да је најприје мислио да је неко запалио камион предузећа Чистоћа које се налази у непосредној близини.

Како каже, убрзо је на мјесто догађаја стигла полиција која је покушала противпожарним апаратима да угаси пожар на аутомобилу.

Одмах након тога стигли су и ватрогасци који су потпуно угасили ватру.

Наглашава да прије експлозије нико није видио ништа сумњиво, јер том локацијом свакодневно пролази велики број возила.

novac evri

Економија

И радници из БиХ могу рачунати на исплату до 3.500 КМ

Подсјећамо, полицији је експлозија пријављена нешто послије девет сати након чега су службеници изашли на терен и пронашли тијело у аутомобилу.

Више информација о самом догађају требало би да буде познато након завршетка истражних радњи.

Подијели:

Тагови :

Експлозија

Бањалука

eksplozija automobila

Експлозија станица Бањалука

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

tramvaj iskočio iz šina

Хроника

Да ли је трагедија у Сарајеву могла бити спријечена?

2 ч

0
Експлозија у Бањалуци

Хроника

АТВ на мјесту експлозије у Бањалуци - ВИДЕО

2 ч

0
Судар Мостар

Хроника

Несрећа за несрећом: Више повријеђених, возила потпуно смрвљена

2 ч

0
Детаљи тешког судара у Српској

Хроника

Детаљи тешког судара у Српској

2 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

13

28

Преврнула се цистерна са плином, саобраћај обустављен у дијелу БиХ

13

27

Сину Рамзана Кадирова несрећа оставила бројне посљедице: Могуће да ће остати слијеп

13

27

Није усаглашено повећање плата у ЖРС, прихваћено враћање додатака

13

26

Стевандић и Брнабић разговарали у Београду: Јачање институционалне сарадње

13

18

Ко може добровољно уплаћивати у пензију и зашто се то исплати?

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner