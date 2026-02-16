Очевидац експлозије за АТВ: Прво сам мислио да пале камионе Чистоће

Извор:
АТВ
16.02.2026
12:04
Тијело мушке особе пронађено је јутрос након експлозије у аутомобилу, која се догодила између Аутобуске станице и Поште.
Један од очевидаца за АТВ је испричао да је чуо детонацију, након чега је видио густ дим.
Додао је да је најприје мислио да је неко запалио камион предузећа Чистоћа које се налази у непосредној близини.
Како каже, убрзо је на мјесто догађаја стигла полиција која је покушала противпожарним апаратима да угаси пожар на аутомобилу.
Одмах након тога стигли су и ватрогасци који су потпуно угасили ватру.
Наглашава да прије експлозије нико није видио ништа сумњиво, јер том локацијом свакодневно пролази велики број возила.
Подсјећамо, полицији је експлозија пријављена нешто послије девет сати након чега су службеници изашли на терен и пронашли тијело у аутомобилу.
Више информација о самом догађају требало би да буде познато након завршетка истражних радњи.
